Niemcy i Polska zabezpieczą dostawy dla rafinerii w Schwedt

Po rezygnacji z rosyjskiej ropy Niemcy i Polska chcą zabezpieczyć dostawy surowca dla rafinerii w Schwedt w Niemczech Wschodnich. Szef resortu gospodarki Niemiec Robert Habeck (Zielon) oraz polska minister środowiska Anna Moskwa podpisali w czwartek (01.12.2022) wspólną deklarację.

Wyjaśnili, że obie strony chciały zapewnić funkcjonowanie polskich rafinerii w Gdańsku i Płocku oraz rafinerii w Schwedti Leunie oraz wezwali do współpracy niemieckie i polskie koncerny naftowe.

Jak podkreślił Robert Habeck: „Wycofanie się z rosyjskiej ropy jest wyzwaniem dla rafinerii w obu krajach”, a „deklaracja wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i Niemiec”.

W podobnym tonie mówiła Anna Moskwa dodając, że „deklaracja będzie sygnałem dla rozwoju wspólnych projektów i inwestycji polskich i niemieckich firm”.

Droga zaopatrzenia w ropę przez Polskę ma dla Schwedt i wschodnich Niemiec ogromne znaczenie. Do tej pory rafineria PCK Schwedt zaopatrywana była w rosyjską ropę z rurociągu „Przyjaźń”. Schwedt znajduje się obecnie pod niemieckim zarządem powierniczym, ale nadal należy do rosyjskiej spółki państwowej Rosnieft. Berlin chce jednak to zakończyć od 1 stycznia i pilnie szuka innych rozwiązań. Ponieważ pojemność rurociągu z Rostocku do Schwedt nie jest wystarczająca, potrzebne są dodatkowe ilości ropy. Rząd Niemiec od miesięcy starał się przekonać Polskę do dostaw ropy przez polski port w Gdańsku i tamtejszy system rurociągów do Schwedt.

(DPA, RTR/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>