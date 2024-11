Niemcy i Polacy żyją krócej. Poniżej średniej UE

Po raz pierwszy średnia długość życia w Niemczech spadła poniżej średniej UE i wynosi 81,2 roku - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowanego w poniedziałek (18.11.2024) w Paryżu. Prognoza o 2,6 do 3 lat krótszego życia stawia Niemcy za Hiszpanią, Włochami czy Szwecją. Można to wytłumaczyć faktem, że średnia długość życia w Niemczech rosła wolniej niż w innych krajach - wyjaśnia OECD.

W UE średnia długość życia wynosiła w ubiegłym roku 81,5 lat. Najwyższa jest w Hiszpanii (84), we Włoszech (83,8) i na Malcie (83,6). Polska plasuje się także poniżej średniej unijnej - długość życia w Polsce to średnio 78,6 lat.

Niemcy są europejskim liderem pod względem wydatków na opiekę zdrowia. Chociaż z powodu ogromnego wzrostu kosztów podczas pandemii koronawirusa wydatki te nieznacznie spadły w 2022 roku, Niemcy nadal wydawały 12,6 proc. swojego PKB na opiekę zdrowotną. Są to wydatki rzędu 5300 euro na mieszkańca. Daje to Niemcom poziom o 50 procent wyższy od średniej UE. Jak wynika ze wstępnych danych, wprawdzie w 2023 roku wydatki na opiekę zdrowotną w Niemczech spadły do 11,8 procent PKB, jednak odsetek ten jest wciąż najwyższy w UE.

Ogromne znaczenie aktywności fizycznej

W obliczu braków kadry medycznej OECD wezwała do większego wspierania zdrowia w starszym wieku. Według badania osoby w krajach europejskich w wieku 65 lat mają przed sobą średnio jeszcze 20 lat życia. Ponad połowa z tego czasu jest jednak naznaczona chorobami lub niepełnosprawnością. Przy tym problem ten bardziej dotyka kobiety niż mężczyzn. Z badania OECD wynika, że „znacznej części chorób w starszym wieku można zapobiec, jeśli ważne czynniki ryzyka zostaną zredukowane w ciągu życia”. Szczególne znaczenie ma tutaj aktywność fizyczna. Jedynie nieco ponad jedna piąta osób powyżej 65. roku życia rusza się wystarczająco dużo.

Wraz z wiekiem wzrasta odsetek osób otyłych i osiąga szczyt na poziomie około 20 proc. wśród osób w wieku 65-74 lat. Im zdrowsze są osoby starsze, tym mniej państwa muszą inwestować w sektor zdrowia – podkreśla OECD.

Zmiana podziału kompetencji

Tymczasem w latach 2022-2023 w 20 krajach europejskich panował niedobór lekarek i lekarzy. W około 15 krajach brakowało również pielęgniarek i pielęgniarzy. Jak podkreśla OECD: „Lepsze warunki pracy i wynagrodzenia są kluczowymi czynnikami, aby ponownie uczynić te zawody atrakcyjnymi”.

Organizacja zaleca między innymi „bardziej efektywny podział kompetencji” wśród personelu medycznego. W praktyce oznacza to umożliwienie pielęgniarkom i pielęgniarzom przejmowania niektórych czynności, które dotychczas były zarezerwowane dla lekarzy.

(AFP/jar)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>