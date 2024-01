Niemcy i inne kraje zawieszają wsparcie dla UNRWA

UNRWA, czyli Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, musi podjąć szybkie i zdecydowane kroki, aby wyjaśnić zarzuty dotyczące domniemanego udziału niektórych swoich pracowników w masakrach przeprowadzonych przez Hamas w Izraelu – oświadczył w poniedziałek (29.01.2024) w Berlinie rzecznik niemieckiego MSZ. Doniesienia o tym, że kilkunastu pracowników UNRWA miało uczestniczyć w atakach terrorystycznych Hamasu na Izrael 7 października ub. roku są „przerażające” – dodał rzecznik.

Według ujawnionego dokumentu izraelskiego wywiadu dwunastu spośród tysięcy pracowników agencji ONZ miało być zamieszanych w atak Hamasu, w tym dwóch brać udział w uprowadzeniach.

Już w sobotę (27.01.2024) MSW i niemieckie Ministerstwo Pomocy Rozwojowej poinformowały, że w obliczu zarzutów Niemcy nie przekażą na razie nowych środków finansowych na działania UNRWA w Gazie. Pomoc ta zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy. Decyzje o zawieszeniu wsparcia dla agencji ogłosiło ponad dziesięć państw, w tym USA, Francja i Japonia. Zareagowała także Komisja Europejska.

Bruksela zapowiada audyt

Według rzecznika MSZ w Berlinie w poprzednim roku budżetowym Niemcy przekazały UNRWA w sumie 206,5 mln euro. Z tych środków 83 mln euro zostały spożytkowane w Gazie. Rzecznik podkreślił w poniedziałek, że niemiecki rząd nie zostawi palestyńskiej ludności cywilnej na lodzie, a pomoc humanitarna dla Palestyńczyków będzie kontynuowana.

Prcownicy ONZ-owskiej agencji UNRWA dostarczają żywność i wodę pitną palestyńskim uchodźcom w Rafah w Strefie Gazy Zdjęcie: Abed Rahim Khatib/Anadolu/picture alliance

Komisja Europejska zapowiedziała w poniedziałek audyt swojej pomocy dla ONZ-owskiej agencji. „Niezwykle poważne zarzuty” muszą zostać „niezwłocznie” zbadane, powiedział rzecznik Komisji Eric Mamer w Brukseli. Komisja chce, by sprawą, oprócz wewnętrznego śledztwa ONZ, zajęła się też niezależna komisja ekspertów. Jak wyjaśnił Mamer, że do lutego 2024 roku nie są planowane płatności na rzecz UNRWA. UE jest jednym z największych darczyńców tej agencji. Z danych z czerwca ub. roku wynika, że Unia i jej państwa członkowskie przekazują UNRWA 400 milionów euro rocznie, co odpowiada 40 procentom rocznego budżetu organizacji.

Według rzecznika KE pomoc humanitarna UE dla Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu, realizowana za pośrednictwem innych organizacji pomocowych „będzie kontynuowana bez zmian”.

Dwa miliony ludzi zdana na pomoc UNRWA

O podejrzeniach wobec pracowników UNRWA poinformował w niedzielę (28.01.2024) amerykański dziennik „New York Times”. Według informacji gazety jeden z pracowników agencji miał uczestniczyć w uprowadzenie kobiety z Izraela, inny rozprowadzał amunicję, a kolejny miał być zamieszany w dokonaną przez Hamas masakrę w kibucu, gdzie zginęło 97 osób.

Według sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa dziewięciu spośród oskarżanych pracowników zostało już zwolnionych. Jeden z nich nie żyje, a tożsamość dwóch pozostałych jest wciąż wyjaśniana. Guterres przestrzegł przed wstrzymywaniem finansowania UNRWA. Jak wskazał, dwa miliony Palestyńczyków w Gazie, czyli 87 proc. populacji, jest zdanych na wsparcie agencji ONZ, które zostanie ograniczone od lutego, jeżeli finansowanie nie zostanie przywrócone.

(DPA, AFP/ widz)

