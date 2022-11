Niemcy. Handel z Polską na plusie

Polska pozostaje głównym partnerem handlowym Niemiec spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. We wrześniu br. wartość polsko-niemieckiej wymiany handlowej wzrosła o 18 procent w porównaniu z wrześniem 2021 roku i wyniosła 14,84 mld euro – podała w poniedziałek (14.11.2022) Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki. W okresie od stycznia do września br. Polska i Niemcy wymieniły towary o wartości ponad 124 mld euro; to o 14,9 procent więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost w handlu z państwami Grupy Wyszehradzkiej Niemcy odnotowały we wrześniu ze Słowacją – o 43 procent wobec września 2021 roku. Także wymiana RFN z Czechami i Węgrami rozwijała się bardziej dynamicznie, niż z Polską (wzrost odpowiednio o 27,7 procent i 20,1 procent we wrześniu br.).

„Udział czterech państw Grupy Wyszehradzkiej w całości niemieckich obrotów handlowych z zagranicą wynosi 12,5 procent i jest tym samym znacznie wyższy niż udział USA czy Chin” – wskazuje Komisja Wschodnia.

Recesja osłabi handel

Czy jednak w obliczu spodziewanej recesji obroty handlowe Polski i Niemiec utrzymają dotychczasową dynamikę? Zdaniem ekspertów Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK) w 2023 roku można spodziewać się stagnacji bądź lekkiego wzrostu. Zbliżające się spowolnienie już ukrywa się pod dobrymi na pierwszy rzut oka statystykami. W wartościach bezwzględnych handel Polski i Niemiec w bieżącym roku rośnie jak dotąd na poziomie kilkunastu procent w porównaniu z 2021 r., ale wynika to z wysokiej inflacji w obydwu krajach. – Inflacja ukrywa faktyczną sytuację (…) w rzeczywistości widzimy jeszcze lekki plus w handlu z Polską – ocenił Volker Treier, szef DIHK ds. handlu zagranicznego podczas konferencji, która odbyła się 7 listopada w Berlinie.

Handel Niemiec z Rosji jest z kolei na równi pochyłej. We wrześniu br. wartość niemieckiego importu z Rosji była o 37 procent niższa niż przed rokiem. To przede wszystkim rezultat wstrzymania przez Rosję dostaw gazu przez Nord Stream 1 oraz rosnące uniezależnienie od importu rosyjskiej ropy – wyjaśnia Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki. „W ujęciu ilościowym import z Rosji spadł o dwie trzecie w porównaniu do września 2021 roku. W rezultacie Rosja po raz pierwszy spadła na szóste miejsce wśród partnerów handlowych Niemiec na Wschodzie, za Słowacją i Rumunią” – dodaje.

Zadziwiająco stabilne obroty z Ukrainą

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym br. niemiecki eksport do Rosji pikuje; w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku spadł o 41 procent.

Tymczasem „zadziwiająco stabilny” okazuje się handel Niemiec z Ukrainą – biorąc pod uwagę rosyjską wojnę napastniczą. W okresie od stycznia do września wartość wymiany spadła tylko o 10 procent, a w przypadku importu Ukrainy – zaledwie o 3 procent.

Łącznie wartość obrotów handlowych z 29 krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej wzrosła o 14,3 procent – do prawie 421 mld euro w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku. Jest to nowy rekord, na który wpływ miały wyższe ceny, przede wszystkim energii, surowców i półproduktów.

(widz)