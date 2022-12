Niemcy. Gwałtowny wzrost liczby osób wymagających opieki

Liczba osób potrzebujących opieki nadal gwałtownie rośnie: pod koniec 2021 roku, według Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech, 4,96 miliona osób wymagało opieki w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu opiekuńczym. W grudniu 2019 r. liczba tych osób wynosiła zaledwie 4,13 miliona.

Jednak wzrost o 20 procent w ciągu dwóch lat ma również swoje przyczyny w zmianie przepisów prawa, jak wyjaśnił urząd w środę w Wiesbaden. W 2017 roku pojęcie „wymagający opieki” zostało rozszerzone i od tego czasu więcej osób zostało zaklasyfikowanych do tej kategorii. Ponadto według urzędu nie zarejestrowano jeszcze ok. 160.000 osób uprawnionych do świadczeń według pierwszego stopnia opieki – część wzrostu można przypisać także i temu faktowi, jak wyjaśnili statystycy.

Ogólnie rzecz biorąc, liczba osób potrzebujących opieki rośnie od dziesięcioleci: 20 lat temu tylko 2,04 miliona uznano za wymagające opieki zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Dziesięć lat temu liczba ta wynosiła już 2,5 miliona, po reformie z 2017 roku przekroczyła 3 miliony, a w 2019 roku 4 miliony.

Pod koniec 2021 r. pięć na sześć osób z tej kategorii – czyli 4,17 miliona – miało zapewnioną opiekę w domu. Spośród nich 2,55 miliona otrzymywało wyłącznie zasiłek opiekuńczy i pozostawało głównie pod opieką krewnych. Kolejne 1,05 miliona mieszkało również w prywatnych gospodarstwach domowych, ale były one tam całkowicie otoczone opieką lub otrzymywały opiekę ambulatoryjna.

Stała liczba tylko w domach opieki

Tylko około jedna szósta osób potrzebujących opieki (790.000) przebywała w domach opieki. W porównaniu z grudniem 2019 roku liczba ta spadła o trzy procent. O ponad 25 procent wzrosła natomiast liczba osób objętych opieką domową, a ambulatoryjną o 6,5 procent. Natomiast odsetek osób, którymi opiekowali się przede wszystkim krewni wzrósł o 21 procent.

Co trzecia osoba wymagająca opieki miała 85 lat lub więcej. Ogółem 79 procent tych ludzi było w wieku powyżej 65 lat. Większość osób wymagających opieki stanowiły kobiety ze względu na wyższą oczekiwaną długość życia. Im wyższy wiek, tym większe ryzyko konieczności opieki. Podczas gdy wśród osób w wieku od 70 do 74 lat jedynie 9 procent wymagało opieki, to w przypadku osób powyżej 90 roku życia było to już 82 procent.

Pod koniec 2021 roku większość tych osób należała do drugiej kategorii opieki (40,8 procent). Kategorię czwartą, wymagającą największej opieki, przyznano w 28,5 procent przypadków. 13,4 procent osób wymagających opieki miało pierwszą kategorię; w takich przypadkach nie przyznaje się zasiłku opiekuńczego, tylko świadczenia rzeczowe.

Na wózku inwalidzkim przez Niemcy

(dpa/gro)