Niemcy: „Granice zamyka Korea Płn. My przeprowadzamy kontrole graniczne”

Niemcy rozpoczęły planowane kontrole na swoich zachodnich i południowych granicach. Od godziny 8 rano w poniedziałek (16.03.2020) zagraniczni podróżni „bez uzasadnionego powodu” nie mogą wjechać do kraju, powiedział rzecznik policji federalnej. Kontrole graniczne zostały przywrócone na czas nieokreślony.

Celem jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i ograniczenie do minimum liczby zainfekowanych osób i ofiar śmiertelnych. Wcześniej podobny krok zrobiły inne państwa unijne, w tym Polska, Czechy, Słowacja, Dania i Austria. Francja zapowiedziała, że w reakcji na decyzję Niemiec także zaostrzy kontrole graniczne.

„Nie chodzi o zamykanie granic”

Niezmiennie zostaje natomiast możliwy obrót towarów i przekraczanie granic dla osób pracujących w regionie pogranicza. „Jest ważne, żeby ludzie pracujący po obu stronach granic, nadal mogli dotrzeć do pracy, o ile nie mogą wykonywać swoich obowiązków w domu”, powiedział gazetom grupy medialnej Funke szef Zielonych Robert Habeck. Jednocześnie skrytykował, że nie ma jednolitych uzgodnień w Unii Europejskiej. Druga szefowa tej partii Annalena Baerbock podkreśliła w rozmowie ze „Spieglem", iż: „także w tak palącej sytuacji nie wolno nam zapominać, że możemy pokonać kryzys tylko wspólnie, europejskimi siłami”.

Minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) zapewnił jeszcze w niedzielę wieczorem, że „nie chodzi o generalnie zamykanie granic”. Obrót towarowy i aktywności gospodarcze nie powinny być ograniczone w niedopuszczalny sposób. „Próbujemy utrzymać ograniczenia w możliwie minimalnym stopniu”, powiedział Altmaier.

Także od poniedziałku obowiązek szkolny został w Niemczech czasowo zniesiony

Decyzja podjęta dla ochrony przed pandemią koronawirusa dotyczy pięciu zachodnich i południowych sąsiadów Niemiec: Danii, Francji, Luksemburga, Austrii i Szwajcarii. Niemcy przebywający jeszcze w tych krajach, mają „oczywiście prawo powrotu do ojczyzny”, podkreślił szef niemieckiego MSW Horst Seehofer. Do Niemiec mogą wrócić także obcokrajowcy posiadający prawo pobytu i zameldowanie w tym kraju.

Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer (CSU) zapowiedział te działania w niedzielę wieczorem. Zostały one uzgodnione z kanclerz Angelą Merkel (CDU) i szeregiem premierów krajów związkowych Niemiec.

Pierwsze korki

Już w niedzielę wieczorem siły policji udały się w kierunku granic, powiedział szef policji federalnej Dieter Romann. Jak zaznaczył: „Nie zamykamy żadnych granic. Korea Północna to robi. My przeprowadzamy kontrole graniczne, co jest czymś zupełnie innym”.

Na przejściach granicznych do Luksemburga i Francji tworzyły się od poniedziałku rana pierwsze korki. Jak jednak powiedział rzecznik policji, ludzie „wykazują duże zrozumienie” dla podjętych działań. Na granicy z Austrią korki są niewielkie, donosi agencja dpa. Spokojnie jest także na parkingach. Kontrole graniczne między Niemcami i Austrią zostały przywrócone jesienią 2015, w szczycie kryzysu uchodźczego.

MSZ ostrzega przed wyjazdami

Minister spraw zagranicznych Heiko Maas (SPD) ostrzegł tymczasem obywateli Niemiec przed prawdopodobieństwem niemożności powrotu do domu z zagranicznych podróży. „Istnieje obecnie duże ryzyko”, że z powodu rosnących ograniczeń podróżni przebywający poza granicami Niemiec nie będą mogli wrócić do domu, ostrzegł Maas na Twitterze.

Niemiecki MSZ uprzedza, że trzeba się liczyć z dalszymi, drastycznymi ograniczeniami w ruchu lotniczym i turystycznym, kwarantannami i ograniczeniami w życiu publicznym. Zmiany dotyczące kwarantanny czy wjazdu do danego kraju „następują częściowo bez zapowiedzi i z natychmiastową mocą”. Już dzisiaj wielu podróżnych w licznych krajach ma problemy z dalszą podróżą lub powrotem do domu.

Do niedzieli wieczorem Instytut Roberta Kocha potwierdził 4838 przypadków zarażeń wirusem COVID-19 w Niemczech. Jest to 1043 więcej niż w sobotę. Zmarło do tej pory co najmniej dwanaście osób.

(afp, dpa / stas)