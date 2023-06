Niemcy gotowe rozmieścić 4000 żołnierzy na Litwie

– Niemcy są gotowe na stałe rozmieścić na Litwie mocną brygadę – powiedział Boris Pistorius w trakcie wizyty w Wilnie w poniedziałek (26.06.2023). Dodał, że zanim to nastąpi, konieczne jest stworzenie niezbędnej infrastruktury dla zakwaterowania żołnierzy oraz prowadzenia ćwiczeń.

Już w czerwcu 2022 roku, w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę, rząd w Berlinie zadeklarował gotowość do wsparcia Litwy brygadą Bundeswehry. Jak dotąd nie zrealizował jednak tej obietnicy z powodu sporów o to, czy niemieccy żołnierze mieliby stacjonować na Litwie stale. Zabiegał o to rząd w Wilnie, zaś Niemcy długo zwlekali z decyzją w tej sprawie.

Poniedziałkowa deklaracja ministra Pistoriusa to pierwsza tak jasna odpowiedź niemieckiego rządu. Może mieć to związek z tym, że po ostatnich wydarzeniach w Rosji i buncie Jewgienija Prigożyna oraz jego najemniczej Grupy Wagnera, wzrosły obawy o bezpieczeństwo wschodnich rubieży NATO. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ostrzegał w miniony weekend, że jeżeli Prigożyn znajdzie się na wygnaniu na Białorusi z niejasnymi zamiarami, bezpieczeństwo wschodniej granicy musi zostać zwiększone. – Mamy do czynienia z dużym państwem, państwem nuklearnym, a wszelkie wewnętrzne niepokoje mają konsekwencje dla bezpieczeństwa sąsiednich państw – powiedział, odnosząc się do Rosji. Zapowiedział też, że w przyszłości Litwa wzmocni swoje zdolności wywiadowcze do oceny sytuacji na Białorusi.

Bundeswehra przerzuciła do Rukli na Litwie wysunięte stanowisko dowodzenia Zdjęcie: Killian Bayer/DW

Niemcy dowodzą batalionem NATO

Do bazy w Rukli na Litwie przerzucono na razie stanowisko dowodzenia niemieckiej brygady, liczące 20 żołnierzy. Większa część 41 Brygady Grenadierów Pancernych „Vorpommern” znajduje się w gotowości w różnych lokalizacjach w Niemczech. W sytuacji eskalacji napięcia w ciągu dziesięciu dni ma zostać przerzucona na Litwę. Obecnie trwają już trzecie ćwiczenia według takiego scenariusza. W ostatnich dniach na manewry na Litwie przerzucono 1000 żołnierzy Bundeswehry oraz 300 czołgów i innych pojazdów wojskowych. Niemiecki minister obrony obserwuje w poniedziałek te manewry, które mają potrwać do 7 lipca.

Od 2017 roku Niemcy dowodzą Batalionową Grupą Bojową NATO na Litwie w ramach wysuniętej obecności wojskowej Sojuszu na wschodniej flance. Stacjonujący w Rukli batalion liczy około 1600 żołnierzy, z których prawie połowa to żołnierze Bundeswehry.

(DPA/ widz)