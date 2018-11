Niemcy gotowe przyjąć chrześcijankę prześladowaną w Pakistanie

Niemieckie władze zasygnalizowały gotowość przyjęcia Asii Bibi i jej rodziny. Pakistańska katoliczka została skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciwko islamowi, po czym, w myśl orzeczenia Sądu Najwyższego, wypuszczona z więzienia.

Protesty w Lahore po zwolnieniu Asii Bibi z więzienia

„Prowadzimy rozmowy z pakistańskim rządem i naszymi partnerami” – taka informacja nadeszła w niedzielę (11.11.2018) z niemieckiego MSZ. „Cały szereg europejskich krajów byłoby gotowych na przyjęcie jej, jeżeli będzie mogła i chciała wyjechać z Pakistanu. Gotowość taką przejawiają także Niemcy” – zaznaczono w Berlinie.

Wcześniej adwokat Bibi Saif-ul-Malook przekazał życzenie swojej klientki, by wyjechać do Niemiec.

– Moja klientka byłaby szczęśliwa, gdyby mogła wyjechać wraz z rodziną do Niemiec – powiedział w rozmowie z „Bild am Sonntag”.

Burzliwe protesty

Przewodnicząca klubu poselskiego Zielonych w Bundestagu Katrin Goering-Eckardt wezwała niemiecki rząd, by spełnił życzenie pakistańskiej kobiety. – Niemiecki rząd musi Asii Bibi szybko zaoferować azyl – powiedziała liderka Zielonych, sugerując, by niemiecki MSZ działał bez zwłoki i umożliwił przyjazd kobiety wraz z rodziną do RFN.

Asia Bibi na rozmowie z gubernatorem prowincji Pandżab Salmanem Taseerem w 2010 r.

Asia Bibi została zatrzymana przez policję 19 czerwca 2009 pod zarzutem, że jako „niewierna”, pijąc wodę z jednego źródła z muzułmankami pracującymi w polu, "zanieczyściła" ją i zbeszcześciła imię proroka Mohameda. Pod tym zarzutem została skazana na śmierć.

Pod koniec października br. wyrok kary śmierci został niespodziewanie skasowany przez Sąd Najwyższy, a kobieta będąca matką pięciorga dzieci została zwolniona z więzienia. To z kolei wywołało zmasowaną krytykę i burzliwe protesty partii islamistycznej i jej zwolenników, którzy domagali się zgładzenia katoliczki.

dpa/ma