Niemcy. Gospodarka zaniepokojona popularnością AfD

Wiodące niemieckie organizacje biznesowe obawiają się sukcesów Alternatywy dla Niemiec (AfD) w nadchodzących wyborach do parlamentów krajów związkowych. „Każdy, kto rozważa głosowanie na AfD, musi wiedzieć: Ta partia wyrządza ogromne szkody", powiedział prezes Federacji Niemieckiego Przemysłu (BDI), Siegfried Russwurm, niemieckiej agencji DPA.

Prezes Konfederacji Niemieckich Stowarzyszeń Pracodawców (BDA) Rainer Dulger stwierdził: „Rosnąca popularność, jaką cieszy się AfD, bardzo niepokoi mnie jako przedsiębiorcę i przewodniczącego pracodawców, naprawdę bardzo".

Apel o walkę przeciw prawicowym ekstremistom

W czerwcu odbędą się wybory europejskie, we wrześniu zaś wybory do parlamentów w Saksonii, Turyngii i Brandenburgii. We wszystkich trzech landach AfD prowadzi ostatnio w sondażach. Saksońska AfD została niedawno sklasyfikowana przez tamtejszy Urząd Ochrony Konstytucji jako prawicowa organizacja ekstremistyczna; w Turyngii nastąpiło to już wcześniej.

Przewodnicząca Bundestagu Bärbel Bas wzywa do głośniejszego sprzeciwu wobec prawicowych ekstremistów. Problem prawicowego ekstremizmu nie zostanie rozwiązany wyłącznie przez politykę, powiedziała polityk SPD berlińskiemu dziennikowi „Tagesspiegel" (sobota). „Ksenofobia i antysemityzm nie znikną tak po prostu. W obliczu tych zagrożeń wielu obywateli jest zbyt cicho".

Program AfD szkodzi gospodarce

Patrząc w przyszłość na wybory, szef BDI Russwurm powiedział, że jest „bardzo zaniepokojony”. Jego zdaniem fakt, że rząd wiele ze swoich obietnic uważa za zrealizowane, spotyka się często „z wielkim sceptycyzmem i brakiem akceptacji w dużej części kraju”.

„W tej sytuacji AfD łowi głosy za pomocą rzekomo prostych rozwiązań, które takimi nie są. Spotykam prawie wyłącznie przedsiębiorców, którzy mówią wyraźnie: Program AfD szkodzi naszemu krajowi. Szkodzi gospodarce i spójności społecznej".

Niemcy czerpią korzyści z otwartości na świat

Szef BDA Dulger oświadczył: "Nie zbudowaliśmy naszego dobrobytu w Niemczech za pomocą nacjonalizmu, ale byliśmy i jesteśmy otwartym i liberalnym narodem przemysłowym i handlowym. Ze wszystkimi naszymi zagranicznymi przyjaciółmi i partnerami mieliśmy dobrą współpracę gospodarczą i handel. To jest źródło naszego dobrobytu i chciałbym dalej umacniać ten dobrobyt". Dodał, że nie widział jeszcze odpowiedzi ze strony AfD na pytanie, „w jaki sposób chcemy wypełnić lukę w umiejętnościach, którą przyniesie starzenie się naszego społeczeństwa".

Prezes Konfederacji Niemieckich Stowarzyszeń Pracodawców jest również zaniepokojony antyeuropejską postawą AfD. „Nie możemy zapominać, że model Unii Europejskiej, zjednoczonej Europy, jest nie tylko powodem i przyczyną trwałego pokoju w Europie, który trwa od ponad 70 lat, ale także gwarantem dobrobytu, którym wszyscy się dziś cieszymy."

Wielu wyborców AfD to osoby rozczarowane głównymi partiami, kontynuował Dulger. „Politycy powinni zwracać na to większą uwagę. Dotyczy to rządu Niemiec, który powinien teraz działać, a nie ponownie wikłać się w dysputy z samym sobą. Wiele partii nie chce poruszać pewnych kwestii. To błąd. Jest tu próżnia, którą AfD chętnie wypełni“, stwierdził Dulger.

