Niemcy. Google Street View fotografuje cały kraj

Wirtualna przejażdżka z Google Street View po głównych niemieckich miastach to jak podróż do przeszłości. Panoramiczne zdjęcia internetowego giganta wciąż, na przykład, pokazują oddziały sieci drogerii Schlecker, która – po bankructwie firmy w 2012 roku – dawno zniknęły z przestrzeni publicznej. Podczas gdy obrazy domów, ulic i fasad są na bieżąco aktualizowane na całym świecie, w Niemczech są nie zmienione od 2010 roku.

Co dokładnie rejestruje Google?

Ale od dziś (22.06.2023) samochody Google z kamerami znów przemierzają niemieckie miasta i wsie. Aby dobrze uchwycić na zdjęciach niektóre miejsca, pracownicy będą też chodzić z aparatami pieszo. Akcja ma potrwać do października. Aktualne zdjęcia będą stopniowo publikowane od połowy lipca.

Kamery w samochodach Google nie nagrywają filmów, ale tworzą panoramiczne obrazy 3D o wysokiej rozdzielczości, co kilka metrów. Są one później cyfrowo łączone za pomocą oprogramowania, dzięki czemu użytkownicy mogą wirtualnie poruszać się po ulicy na smartfonie lub komputerze. Dziewięć kamer umieszczonych na wysokości 2,9 metra rejestruje również znaki drogowe i napisy na sklepach. Tablice rejestracyjne samochodów i twarze przechodniów są automatycznie wypikselowane.

Google objęło akcją wszystkie większe miasta i prawie wszystkie powiaty w Niemczech. W pierwszej kolejności dokładnie sfotografowane będzie 20 największych miast, w których usługa była wcześniej dostępna. Należą do nich: Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Dortmund, Drezno, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt nad Menem, Hamburg, Hanower, Kolonia, Lipsk, Mannheim, Monachium, Norymberga, Stuttgart i Wuppertal.

Geolokacja poprzez Google Street View

Dlaczego nie zaktualizowało zdjęć wcześniej?

W przeciwieństwie do większości innych krajów na Zachodzie, wprowadzenie w 2010 roku Street View w Niemczech spotkało się z silnym sprzeciwem ze strony polityków, właścicieli domów oraz instytucji zajmujących się ochroną danych. Prawie ćwierć miliona osób sprzeciwiło się nagraniom, zmuszając Google do pikselizacji obrazu ich domów, co wpłynęło na ogólną jakość usługi. W 2011 roku korporacja ogłosiła, że nie będzie już wykonywać żadnych zdjęć z kamer. Dopiero dwanaście lat później zapadła decyzja o podjęciu kolejnej próby.

W 2010 roku tylko niewiele osób w Niemczech posiadała smartfona i trudno było sobie wyobrazić, jak praktyczna może być możliwość obejrzenia na odległość panoramy ulicy, na przykład w celu sprawdzenia, jak wygląda otoczenie mieszkania wakacyjnego. W tamtym czasie Google nie było w stanie rozwiać wielu zastrzeżeń dotyczących ochrony danych i obaw o bezpieczeństwo wśród ludności, częściowo dlatego, że ówczesna minister ochrony konsumentów, Ilse Aigner (CSU), prowadziła kampanię przeciwko usłudze.

Obawy przed Street View zaszły nawet tak daleko, że wiele osób w Niemczech uwierzyło w satyryczny materiał telewizyjny, który przekonywał, że Google będzie robić zdjęcia również wnętrz domów.

Co zrobić, by zapikselować dom?

Podobnie jak w 2010 roku, Google musi uniemożliwić rozpoznanie każdego mieszkania i domu przed opublikowaniem zdjęć, jeśli najemcy lub właściciele sobie tego życzą. Jednak poprzedni sprzeciw z tego czasu nie ma już zastosowania, należy go zgłosić ponownie.

Sprzeciw można zgłosić mailowo, za pomocą formularza lub pocztą. Jak podkreśla Thomas Fuchs, pełnomocnik ds. ochrony danych w Hamburgu, obywatele muszą mieć wszelkie możliwości, aby dochodzić swojego prawa do prywatności. Jeśli prośba o pikselizację została zgłoszona przed publikacją zdjęcia, dom będzie wyświetlany w usłudze Street View wypikselowany od samego początku. Jeśli Google otrzyma sprzeciw dopiero po publikacji, obraz zostanie wypikselowany później.

Pierwsze fotografowanie Niemiec, rok 2010: rower z aparatem Google Street View

Co teraz zrobi Apple?

Działania Apple są prawdopodobnie ważnym powodem, dla którego Google nie chce pozwolić, aby jego usługa Street View wygasła w Niemczech i zamiast tego aktualizuje zdjęcia. Firma iPhone zaprezentowała swoją wirtualną mapę uliczną Lock Around na konferencji deweloperów WWDC w 2019 roku i od tego czasu wprowadziła ją niemal w całych Niemczech.

Podobnie jak Google, Apple oferuje właścicielom domów i najemcom możliwość rozpikselowania na życzenie ujęć fasad ich budynków. Jednak do tej pory ze sprzeciwu skorzystało mniej niż sto osób. Chociaż Lock Around może być używany tylko na urządzeniach Apple (iPhone, iPad, Mac), rozwiązanie tej firmy sprawia, że mapa Google wydaje się wyglądać na przestarzałą, zwłaszcza w wersji na smartfony.

(DPA/hre)

