Niemcy: Gminy walczą z kryzysem energetycznym

Niemieckie miasta reagują na wysokie koszty kryzysu energetycznego oszczędnościami na dużą skalę. Około 98 proc. wszystkich gmin obniża temperaturę pomieszczeń w budynkach publicznych, więcej niż co druga redukuje oświetlenie ulic, a prawie co trzecia ogranicza działanie lub zamyka kryte baseny i te pod gołym niebem - wynika z badania 301 gmin z co najmniej 20 tys. mieszkańców opublikowanego dziś (13.12.2022) przez firmę doradczą EY.

Na bieżący rok niemieckie miasta i gminy przewidują wzrost wydatków na energię o 24 procent. Nie widać także zmian na przyszłość: na rok 2023 wszystkie przebadane gminy spodziewają się wzrostu wydatków na energię, prawie połowa z nich przewiduje duży lub bardzo duży wzrost kosztów o co najmniej 20 procent.

W związku z 10-procentową inflacją, spodziewanymi podwyżkami płac dla pracowników komunalnych oraz dodatkowymi wydatkami na uchodźców, wydatki komunalne mają gwałtownie wzrosnąć – wynika z opracowania firmy EY. Ponieważ dochody, jak się ocenia, mają rosnąć słabiej, liczba miast z deficytem budżetowym ma wzrosnąć: z 50 procent w roku ubiegłym do 59 procent w tym roku.

Tylko 11 procent z nich ma wykazać się nadwyżką budżetową - w porównaniu do 13 procent w roku ubiegłym i 54 procent w roku 2019. Dlatego miasta już teraz podejmują działania zaradcze. Ponad połowa gmin musi ograniczyć swoje wydatki poprzez ograniczenie usług. W roku ubiegłym takie plany oszczędnościowe miało tylko 26 procent z nich.

– Spodziewamy się, że dług komunalny będzie rósł w nadchodzącym roku – powiedział ekspert firmy EY Sven-Joachim Otto. Deficyt miast wynosi obecnie 137 mld euro.

W związku z trudną sytuacją finansową i spodziewanym wzrostem kosztów, wiele gmin szuka dodatkowych źródeł dochodów, co prawdopodobnie oznacza kolejna falę podwyżek podatku od nieruchomości i podatku od działalności gospodarczej. Takie podwyżki planuje 31 procent przebadanych gmin, podaje EY.

(RTR/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>