Niemcy. Fotowoltaika głównie z Chin

Dane te podał w środę (1.3.23) Federalny Urząd Statystyczny, podkreślając, że wartość tych instalacji wyniosła co najmniej 3,1 mld euro. Łącznie w ubiegłym roku do Niemiec trafiły systemy fotowoltaiczne o wartości około 3,6 mld euro. Chiny były najważniejszym dostawcą chociażby paneli słonecznych. Pozostałymi dostawcami były: Holandia (143 mln euro lub 4 procent) i Tajwan (94 mln euro lub mln euro lub 3 procent).

Wartość importu systemów fotowoltaicznych była tym samym ponad dwukrotnie wyższa niż wartość eksportu tych towarów z Niemiec. W ubiegłym roku wyeksportowano instalacje warte co najmniej 1,4 mld euro. Duża ich część trafiła do krajów europejskich. Najwięcej do Austrii (206 mln euro, 14 procent), Holandii (164 mln euro, 11 procent) i Włoch (160 mln euro, 11 proc.).

W Niemczech w ubiegłych latach wzrosła przede wszystkim produkcja modułów słonecznych do systemów fotowoltaicznych. Moduły te są instalowane w systemach fotowoltaicznych, które służą do wytwarzania prądu z energii słonecznej.

Produkcja kolektorów słonecznych rosła wolniej

Wytworzony prąd można wykorzystać bezpośrednio, zmagazynować lub wprowadzać do sieci energetycznej. Od stycznia do września 2022 roku wyprodukowano ok. 2,9 mln modułów słonecznych przeznaczonych do sprzedaży w kraju lub za granicą. Było to o 44 procent więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku i o 75 procent więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku.

Niemcy: domowe elektrownie na balkonie

Produkcja kolektorów słonecznych rosła znacznie wolniej. Od stycznia do września 2022 roku wyprodukowano 202 tys. kolektorów słonecznych. Było to tylko nieznacznie więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku i o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Coraz więcej firm, ale także prywatnych gospodarstw domowych, wykorzystuje energię słoneczną o wytwarzania prądu. W listopadzie 2022 roku odnotowano prawie 2,5 mln instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 63,7 gigawatów, podają statystycy. Oznacza to, że liczba ta w ciągu roku wzrosła o 14 procent.

