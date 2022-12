Niemcy. Fałszywe listy zachęcają do walki w Ukrainie

Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie obecnie w Niemczech rozsyłane są fałszywe listy rekrutacyjne do powołanego przez Ukrainę Legionu Międzynarodowego. „Konsulat ukraiński nie wysyłał żadnych tego typu listów” – zdementował Ołeh Nikolenko, rzecznik MSZ Ukrainy na Facebooku. Jego zdaniem listy są częścią kampanii dezinformacyjnej wymierzonej w Ukrainę, mającej na celu zdyskredytowanie ukraińskiej dyplomacji i podważenie niemieckiego poparcia dla Ukrainy.

Nikolenko zamieścił na Facebooku skan fałszywego listu do mężczyzny z miejscowości Kamp-Lintfort w Nadrenii Północnej-Westfalii. Rzekomym nadawcą jest Konsulat Generalny Ukrainy w Duesseldorfie. Z listu wynika, że za służbę w legionie oferowane jest 5 tys. euro miesięcznie, a w razie śmierci wypłaconych ma zostać 100 tys. euro. List nie precyzuje jednak, kto dokładnie miałby otrzymać te pieniądze.

Oficjalnie żołnierze rozmieszczeni na linii frontu w Ukrainie otrzymują znacznie mniejsze wynagrodzenie – równowartość około 2400 euro. Legion Międzynarodowy został założony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego krótko po rozpoczęciu wojny. Według szacunków walczy w nim kilka tysięcy obcokrajowców.

Konsul Ukrainy w Niemczech poinformował o fałszywych listach policję. Funkcjonariusze w Duesseldorfie wszczęli już śledztwo. W Niemczech rekrutowanie obywateli do służby w obcej armii jest karalne. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

(DPA/stef)