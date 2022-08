Niemcy: Energia jądrowa zyskuje zwolenników, SPD ich traci

Gdyby w najbliższą niedzielę Niemcy wybrali nowy Bundestag, partie rządzącej koalicji – SPD, Zieloni i FDP – nadal miałyby w nim większość, ale tylko znikomą. Znacznie lepiej wypadłaby koalicja złożona z CDU/CSU i Zielonych. Tak wynika z nowego sondażu Deutschlandtrend, przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej Infratest dimap na zlecenie dziennika telewizyjnego Tagesthemen nadawanego w ARD.

63 procent respondentów jest mniej zadowolonych lub całkowicie niezadowolonych z pracy rządu federalnego, co jest najgorszym jak dotąd wynikiem dla rządzącej koalicji. Odnosi się to jednak tylko do dwóch z trzech partii koalicyjnych. SPD, która wygrała ostatnie wybory do Bundestagu, zdobywając w nich 25,7 procent głosów, mogłaby teraz liczyć na 17 procent, a FDP na 7 procent głosów. Natomiast Zieloni uzyskaliby większe poparcie elektoratu.

Dostawy broni i sankcje gospodarcze

Z sondażu wynika, że Niemcy nadal popierają politykę swojego rządu wobec Ukrainy, chociaż w porównaniu z jego wynikami z czerwca poparcie to nieco się zmniejszyło. Czterech na dziesięciu Niemców jest zdania, że należy wspierać Ukrainę dostawami broni.

Jeden na pięciu uczestników sondażu krytykuje dostawy broni jako niewystarczające, podczas gdy dla jednego na trzech idą one zbyt daleko. Szczególnie krytyczni w tej kwestii są zwolennicy AfD, podczas gdy wielu zwolenników partii FDP i Zielonych poparłoby także zwiększone dostawy niemieckiego uzbrojenia dla Ukrainy. W tej sprawie istnieją duże różnice regionalne.

Odnosi się to również do sprawy sankcji nałożonych na Rosję. Mieszkańcy zachodnich krajów związkowych oceniają je inaczej niż ludność wschodnich landów, które do 1990 roku tworzyły byłą NRD. Jednak patrząc na Niemcy jako całość, tylko jeden na pięciu ankietowanych twierdzi, że sankcje idą za daleko. Dla co trzeciego uczestnika sondażu są one odpowiednie w ich obecnym zakresie, a dla podobnej liczby osób są one niewystarczające.

Energia z Rosji? Nie, dziękujemy!

Sondaż dowodzi aprobaty niemieckiego społeczeństwa dla polityki energetycznej rządu. 71 procent ankietowanych opowiada się za jak najszybszym uniezależnieniem się Niemiec od dostaw rosyjskiego gazu. Tylko 24 procent Niemców uważa to za złe posunięcie.

We wszystkich grupach ludności i wśród zwolenników wszystkich partii w tej sprawie panuje jednomyślność, z wyjątkiem AfD: dwie trzecie jej zwolenników uważa, że ten cel wyznaczony przez rząd jest niewłaściwy. Są również różnice regionalne. We wschodnich krajach związkowych, czyli na terenie dawnej NRD, poparcie dla uniezależnienia się od rosyjskiego gazu jest znacznie niższe i wynosi 54 procent, podczas gdy w landach zachodnich utrzymuje się ono na poziomie 76 procent.

Rozbudowa energetyki wiatrowej, elektrownie węglowe

Ale jakie działania należy podjąć, aby uzyskać niezależność energetyczną? 81 procent uczestników sondażu popiera rozbudowę energetyki wiatrowej. Zwiększone wykorzystanie elektrowni węglowych, zgodnie z decyzją rządu, postrzega jako właściwe posunięcie 61 procent respondentów. Taka sama liczba respondentów z zadowoleniem przyjęłaby czasowe ograniczenie prędkości na niemieckich autostradach. Ale FDP zdecydowanie to odrzuca.

Energia uzyskiwana ze spalania węgla kamiennego i ograniczenie prędkości są popularne zwłaszcza wśród starszych obywateli Niemiec, podczas gdy młodsi ludzie odnoszą się do nich z dystansem. Za to, niezależnie od wieku, tylko jedna czwarta Niemców uważa, że ewentualne wprowadzenie wydobycia gazu ziemnego w Niemczech metodą szczelinowania za dobry pomysł.

Elektrownie jądrowe powinny pracować dłużej

W Niemczech do sieci podłączone są jeszcze tylko trzy elektrownie atomowe i mają one zostać z niej wyłączone pod koniec roku. Tylko 15 procent Niemców jest zdania, że w obecnej sytuacji jest to posunięcie właściwe. Dużo więcej, bo 41 procent, opowiada się za wydłużeniem czasu ich użytkowania o kilka miesięcy. Taki sam odsetek Niemców życzy sobie korzystania z energii jądrowej na czas nieograniczony.

W związku z rosnącymi kosztami energii koalicja rządowa spiera się o wprowadzenie kolejnych ulg finansowych dla obywateli. SPD i Zieloni są za takim rozwiązaniem, trwa też dyskusja, czy pieniądze powinni otrzymać wszyscy, czy tylko ci, którzy mało zarabiają.

W sondażu Deutschlandtrend tylko 41 procent jego uczestników opowiada się za tym, aby ulgami finansowymi objąć wszystkich mieszkańców kraju. Większość – 56 procent – chce określonych ulg tylko dla osób o niskich dochodach. Jedynie zwolennicy partii FDP (55 procent) i AfD (52 procent) domagają się wprowadzenia pakietów pomocowych dla wszystkich.

