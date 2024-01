Niemcy. Emisje CO2 na najniższym poziomie od 70 lat

Od dłuższego czasu Niemcy emitują mniej gazów cieplarnianych. Mimo to powodów do zadowolenia nie ma zbyt wiele.

Na niższe emisje CO2 wskazują wyniki badań think tanku Agora Energiewende z Berlina. Według nich Niemcy wyprodukowały mniej gazów cieplarnianych niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Emisje CO2 spadły o 73 mln ton w porównaniu z 2022 r. do łącznie 673 mln ton. W porównaniu do 1990 roku oznacza to spadek o 46 procent.

„W 2023 roku emisje osiągnęły najniższy poziom od lat 50. XX wieku. Jednocześnie odnotowano największy spadek rok do roku w tym okresie” – powiedział dyrektor Agory Simon Mueller agencji prasowej DPA.

Mimo to eksperci nie uważają, że rekordowe spadki emisji są trwałym sukcesem w walce ze zmianami klimatu.

Dlaczego emisje spadły?

Autorzy badania przypisują jedynie około 15 procent tego spadku trwałym oszczędnościom, na przykład dzięki ekspansji odnawialnych źródeł energii, bardziej efektywnemu wykorzystaniu energii i przejściu na paliwa bardziej przyjazne klimatowi. Według badania, około połowę spadku stanowią efekty krótkoterminowe, takie jak niższe zużycie energii elektrycznej.

Niższe emisje wynikają również z osłabienia niemieckiego przemysłu, w szczególności produkcji energochłonnych. „Spadek produkcji spowodowany kryzysem osłabia Niemcy jako centrum przemysłowe. Jeśli w rezultacie emisje są po prostu przenoszone za granicę, klimat nic nie zyskuje” – podkreślił Mueller.

Według Agory głównym powodem lepszego bilansu klimatycznego jest jednak to, że w ubiegłym roku mniej energii uzyskano ze szkodliwego dla klimatu spalania węgla. Emisje z produkcji energii elektrycznej spadły o 46 mln do 177 mln ton CO2, a zatem zmniejszyły się o ponad połowę w porównaniu z 1990 r. Fakt, że do wytwarzania energii elektrycznej zużyto znacznie mniej węgla, wynikało ze wzrostu cen energii o 3,9 proc. w porównaniu do 2022 roku. Było to konsekwencją rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Problemem są budynki i transport

Niemiecki think tank zakłada, że sektor budowlany nie osiągnął swoich celów klimatycznych po raz czwarty z rzędu. Według obliczeń emisje w tym sektorze spadły jedynie o 3 mln do 109 mln ton CO2, co wynikało z niższego zapotrzebowania na ciepło ze względu na dobrą pogodę. Branża ta jest zatem o 8 mln ton powyżej drogi prowadzącej do wymaganego celu na rok 2030.

W Niemczech znacznie rośnie udział energii uzyskiwanej z fotowoltaiki Zdjęcie: Robert Jaeger/APA/picturedesk/picture alliance

Sektor transportu również po raz trzeci z rzędu nie osiągnął celu określonego w ustawie o ochronie klimatu. Tutaj emisje według Agory również spadły o 3 miliony do 145 milionów ton CO2 w porównaniu do poprzedniego roku. To jednak o 12 milionów ton powyżej obecnego celu. Udział nowo rejestrowanych samochodów elektrycznych uległ stagnacji.

Solarny boom

Według berlińskiego think tanku energia pozyskiwana z paneli słonecznych osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom. Wyniosła 14,4 gigawata mocy, czyli o 6,2 gigawata (GW) więcej niż w dotychczasowym rekordowym roku 2012.

W porównaniu do poprzedniego roku, ilość wyprodukowanej energii elektrycznej wzrosła. Rząd Niemiec dąży do osiągnięcia mocy dla fotowoltaiki w wysokości 215 GW do 2030 r. Instalacje solarne są budowane, nawet jeśli nie ma pieniędzy od państwa.

„Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów klimatycznych na 2030 r. w tym obszarze” – powiedział Mueller. „Warunkiem koniecznym do kontynuowania tego jest rozbudowa i cyfryzacja sieci dystrybucyjnych”. Do 2030 roku niemiecki rząd chce spadku emisji gazów cieplarnianych o 65 procent w porównaniu do poziomu z 1990 roku.

Słabiej radzi sobie natomiast sektor wykorzystujący wiatr do produkcji energii elektrycznej. Wzrost mocy wytwórczych o 2,9 GW w przypadku lądowej energii wiatrowej był zdecydowanie zbyt niski, aby osiągnąć cel niemieckiego rządu ok. 115 GW do 2030 roku. „Wynika to również ze znacznie bardziej skomplikowanych procedur wydawania pozwoleń w porównaniu z energią słoneczną” – zauważył dyrektor Agory. Mimo to liczba turbin wiatrowych na lądzie znacznie wzrosła.

„Związane ręce boksera”

Minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck wyraził zadowolenie ze spadku emisji CO2 w Niemczech. „Sektor energetyczny naprawdę daje radę” – powiedział polityk Zielonych w wywiadzie dla Bayerischer Rundfunk, odnosząc się do obliczeń think tanku. Wezwał jednak również do zainwestowania większej ilości pieniędzy w przyjazną dla klimatu reorganizację gospodarki. Ekspansja energii słonecznej „bije rekordy", a liczba zatwierdzeń dla energii wiatrowej również gwałtownie rośnie, powiedział Habeck. W związku z tym spala się obecnie mniej węgla.

Niemcy: nie takie ekologiczne, jak się wydaje To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Habeck wyraził jednak zaniepokojenie spadkiem produkcji w niemieckiej gospodarce. „Oczywiście, bez wątpienia, w zeszłym roku wyprodukowaliśmy zbyt mało, a gospodarka była zbyt słaba” – powiedział minister. Habeck odrzucił jednak twierdzenia, że postępy poczynione w redukcji emisji CO2 zostaną zniweczone, jeśli niemiecka gospodarka ponownie się poprawi. „Sama gospodarka w pełni znajduje się na drodze do ochrony klimatu”. Można dobrze produkować i nadal oszczędzać energię, podkreślił polityk Zielonych.

Habeck wezwał jednak do wydawania większej ilości pieniędzy na przyjazną dla klimatu restrukturyzację gospodarki. Skrytykował konstrukcję hamulca zadłużenia w niemieckiej konstytucji w jej obecnej formie. Pochodzi on z czasów, gdy USA nie uruchomiły jeszcze żadnych programów subsydiowania, rosyjski gaz był dostępny, a Chiny nadal były „przyjaznym warsztatem pracy”. „Trochę związaliśmy sobie ręce za plecami i jesteśmy teraz na meczu bokserskim” – skrytykował Habeck.

(DPA, AFP/stef)