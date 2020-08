Niemcy. Eksport ponownie zwyżkuje

Po szoku z powodu pandemii niemiecki eksport rośnie obecnie w tempie niespotykanym od około 30 lat. W czerwcu wzrósł on o 14,9 procent, chociaż ekonomiści liczyli na około 13 procent. Ze względu na związaną z pandemią recesję u wielu ważnych partnerów handlowych eksport pozostaje jednak poniżej poziomu z roku poprzedniego. Niemieckie firmy dostarczyły za granicę towary o wartości 96,1 mld euro. Było to o 9,4 procent mniej niż w czerwcu ubiegłego roku. Import spadł o dziesięć procent do 80,5 mld euro.

Najniższy poziom w kwietniu

Kwiecień był do tej pory słabym punktem w niemieckim handlu zagranicznym. Tymczasowe zamykanie granic, zakłócenia w logistyce i przerwy w łańcuchach dostaw pozostawiają głębokie ślady . Eksporterzy niemieccy odczuli jednak ostatnio skutki ożywienia gospodarczego w wielu krajach. Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Gospodarczych Ifo w lipcu, całą branżę ogarnął ostrożny optymizm. Ostatnio Związek Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) i Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) przewidywały na rok 2020 15-procentowy spadek eksportu.

Obok konsumpcji prywatnej, eksport jest jednym z filarów niemieckiej gospodarki. Gwałtownie wzrosła również produkcja przemysłowa.

(ARD/jar)

