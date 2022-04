Niemcy: Eksport do Rosji spadł o ponad połowę

Według Federalnego Urzędu Statystycznego w marcu niemiecki eksport w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku spadł o 57,5 procent, do 1,1 miliarda euro. „Oznacza to, że Federacja Rosyjska była w marcu dopiero na 12 miejscu wśród najważniejszych odbiorców niemieckiego eksportu poza UE” – napisano w raporcie. W lutym Rosja nadal zajmowała 5. miejsce.

Po tym, jak wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę 24 lutego, Zachód nałożył na Rosję surowe sankcje, które obejmują m.in. ograniczenia eksportu.

Ogółem niemiecki eksport do krajów spoza Unii Europejskiej – tzw. krajów trzecich – spadł w marcu o 7,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (lutym) do 52,8 mld euro. W porównaniu z marcem 2021 r. wzrósł jednak o 3,2 proc.

USA najważniejszym odbiorcą spoza UE

Najważniejszym odbiorcą dla niemieckich eksporterów ponownie stały się Stany Zjednoczone. Wyeksportowano tam towary o wartości 13,5 mld euro. Dostawy do Stanów Zjednoczonych wzrosły więc o 21,0 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Do Chińskiej Republiki Ludowej wyeksportowano towary o wartości 10,2 mld euro, o 1,0 proc. mniej niż rok wcześniej. Eksport do Wielkiej Brytanii zmniejszył się o 0,3 proc. do 6,4 mld euro.

Zdecydowanie największym regionem sprzedaży towarów „Made in Germany” jest UE, która nie została uwzględniona we wstępnych danych.

Trudny rok

Branża eksportowa spodziewa się trudnego roku. − Wojna na Ukrainie ma ogromny wpływ na niemiecki handel zagraniczny − ostrzegł niedawno Dirk Jandura, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Handlowego BGA. Jak dodał: „Skutki średnio- i długoterminowe są na razie trudne do przewidzenia”.

Podobnego zdania jest Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK), wskazując dodatkowo na falę koronawirusa w Chinach.

− Konsekwencje gospodarcze rosyjskiej wojny w Ukrainie, jak również nowo nasilone zakłócenia produkcji i logistyki w Chinach wstrząsają światowym handlem − podkreślił Volker Treier, dyrektor DIHK ds. handlu zagranicznego.

(DW/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>