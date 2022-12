Niemcy. Eksport broni na rekordowym poziomie

W tym roku rząd w Berlinie zezwolił już na eksport niemieckiej broni za co najmniej 8,35 mld euro. To jedna z najwyższych sum w historii Republiki Federalnej Niemiec. Tylko w ubiegłym roku wyeksportowano więcej broni – za 9,35 mld euro.

Ponad jedna czwarta broni i sprzętu wojskowego dostarczonego od 1 stycznia do 22 grudnia trafiła do zaatakowanej przez Rosję Ukrainy – wynika z odpowiedzi niemieckiego ministerstwa gospodarki na pytanie Sevim Dagdelen z partii Lewica.

Historyczny przełom

W trakcie negocjacji koalicyjnych i pod naciskiem SPD oraz Zielonych rząd w Berlinie planował ograniczenie eksportu broni. Plany te porzucono jednak po napaści Rosji na Ukrainę. Wcześniej rządy Niemiec kierowały się zasadą, że nie dostarczają broni do stref objętych wojną i konfliktami. Zakaz ten został jednak uchylony przez kanclerza Olafa Scholza 27 lutego br., kiedy w przemówieniu przed Bundestagiem mówił o „historycznym przełomie”.

Od tego czasu zatwierdzono dla Ukrainy dostawy broni za 2,24 mld euro. Jednakże wysoka całkowita wartość pozwoleń na wywóz nie wynika wyłącznie z tego. Nawet bez Ukrainy zatwierdzono eksport o wartości ponad 6 mld euro. Dla porównania: w ciągu 16 lat rządów Angeli Merkel granicę 6 miliardów przekroczono tylko pięć razy.

Drugie miejsce na liście krajów, które otrzymały w tym roku niemiecką broń znalazła się Holandia (1,83 mld euro), a na trzecim miejscu USA (0,86 mld euro). Z ogólnej wartości pozwoleń na wywóz 3,36 mld euro dotyczyło wywozu do krajów UE, 1,76 mld euro wywozu do krajów NATO lub równoważnych państw. 3,23 mld euro dotyczyło eksportu do tzw. krajów trzecich, z czego 2,49 mld euro to eksport do krajów rozwijających się. Zgodnie z definicją OECD do krajów rozwijających się zalicza się również Ukrainę.

Eksport miał być zmniejszony

Polityk Lewicy Sevim Dagdelen ostro skrytykowała rekordowy eksport niemieckiej broni. – Rząd SPD, FDP i Zielonych jest odpowiedzialny za drugi najwyższy eksport broni i sprzętu wojennego wszech czasów. Zamiast ograniczać eksport broni zgodnie z obietnicą, koalicjanci bez skrupułów dostarczają broń do stref wojny i kryzysu, czerpiąc zyski z konfliktów i śmierci – powiedziała Dagdelen.

Partia Lewica, do której należy, potępia wprawdzie agresję Rosji na Ukrainę, ale jest przeciwna dozbrajaniu niemieckiej armii, a dostawy broni do Ukrainy uważa za niebezpieczne i ryzykowne pod względem bezpośredniego udziału Niemiec w wojnie. Partia stawia na negocjacje i dyplomację zamiast na dostawy broni, a 100 mld euro, które mają posłużyć na dozbrojenie Bundeswehry proponuje wydać na zabezpieczenie energetyczne Niemiec i ochronę klimatu oraz na edukację i sektor zdrowia.

(DPA, AFP/dom)