Niemcy: eksport broni mimo zakazu

Od początku roku rząd Niemiec wydał zgodę na eksport broni i uzbrojenia o wartości ponad 1 miliarda euro do krajów prowadzących wojnę w Jemenie, na czele których stoi Arabia Saudyjska. To informacje zawarte w odpowiedzi Federalnego Ministerstwa Gospodarki na pytanie, jakie zadał poseł Zielonych Omid Nouripour.

Intratne kontrakty wbrew ustaleniom

Mimo ograniczeń, o których mówi umowa koalicyjna pomiędzy CDU/CSU i SPD, tylko od 1 stycznia do 5 czerwca br. rząd wydał zgodę na 13 kontraktów eksportowych o wartości 801,8 mln euro do Egiptu i na 43 kontrakty warte 206,1 mln euro do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ministerstwo Gospodarki potwierdza istnienie kontraktów dot. eksportu broni

Niemiecki rząd zezwolił nawet na dwa kontrakty z Arabią Saudyjską, mimo że od listopada 2018, po zamordowaniu krytycznego saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, wprowadzono całkowity zakaz eksportu broni do tego kraju. Kontrakty dotyczyły dostaw „szczególnie chronionych samochodów terenowych” za 831 tys. euro, jak poinformował sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki Ulrich Nußbaum.

Kryzys humanitarny

W 2015 roku Arabia Saudyjska utworzyła koalicję krajów, głównie arabskich, by poprzeć jemeński rząd w walce przeciwko szyickiej partyzantce Huthi wspieranej przez Iran. Wojna tocząca się w tym skrajnie ubogim kraju Półwyspu Arabskiego wywołała największy w historii kryzys humanitarny i zmusiła do ucieczki miliony ludzi.

Styczeń 2019, stolica Jemenu Sanaa, po bombardowaniu przez samoloty koalicji dowodzonej przez Arabię Saudyjską

W obliczu tego kryzysu SPD naciskała w zeszłorocznych negocjacjach na zaprzestanie wysyłania broni do krajów uczestniczących w wojnie. Chadecy zgodzili się na sformułowanie mówiące o krajach „bezpośrednio” zaangażowanych, przy czym zawarte już wcześniej umowy miały zostać zrealizowane zgodnie z planem.

Miliard euro ze sprzedaży broni

Kontrowersyjne są także liczne zezwolenia na eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Bogate w ropę naftową Emiraty są członkiem kierowanej przez Arabię Saudyjską koalicji, a ich wojska stacjonują w Jemenie. Do początku czerwca br. Berlin wydał zgodę na eksport o wartości 206 mln euro. To prawie tyle samo, co wartość eksportu w roku 2017 (214 mln euro), gdy ograniczenia jeszcze nie obowiązywały.

Oprócz Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, broń i uzbrojenie z Niemiec kupiły także inne kraje jemeńskiej koalicji: Kuwejt, Jordania, Bahrajn i Sudan. W 2019 roku wydano w sumie 122 zgody na eksport broni i uzbrojenia do krajów koalicji jemeńskiej o wartości 1,1 miliarda euro.

(dpa/sier)