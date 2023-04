Niemcy bardziej zadowoleni z polityki Scholza ws. Ukrainy

W liście otwartym ponad 240 polityków i przedstawicieli nauki, religii i społeczeństwa zaapelowało do kanclerza Olafa Scholza, by zrobił więcej na rzecz ochrony klimatu. „Im dłużej się wahamy, tym bardziej drastyczne będą konsekwencje naszego czekania. Działanie teraz jest naszym obowiązkiem” – czytamy w liście. „Należymy do ostatniego pokolenia, które może powstrzymać to, co nam zagraża: globalną utratę naszej kontroli nad kryzysem klimatycznym spowodowanym przez człowieka”.

List odzwierciedla opinię wielu Niemców. Aż 44 proc. respondentów w najnowszej edycji badania ARD Deutschlandtrend ocenia, że postęp w ochronie klimatu jest zbyt wolny. Wśród zwolenników koalicji rządzącej – SPD, Zielonych i FDP – myśli tak jeszcze więcej.

Zdania wśród zwolenników partii opozycyjnych są różne. Zwolennicy chadecji (45 proc.) i AfD (50 proc.) uważają, że tempo zmian w ochronie klimatu jest zbyt szybkie. Wsród ogółu Niemców myśli tak tylko co czwarty. 18 proc. twierdzi, że prędkość wprowadzania nowych rozwiązań jest odpowiednia.

Zmiany klimatu. Najpilniejsze zadania dla polityków

Badanie Deutschlandtrend przeprowadził dla ARD instytut badania opinii Infratest-dimap na reprezentatywnej próbie z 1304 Niemców uprawnionych do udziału w wyborach.

Jaki jest najważniejszy problem, z którym niemieccy politycy muszą się pilnie uporać? W odpowiedzi badani najczęściej wymieniali właśnie zmiany klimatyczne.

Jako kolejny bardzo ważny wskazywali wojnę w Ukrainie. W porównaniu ze styczniem Niemcy znacznie większe znaczenie przywiązują do kwestii migracji i uchodźców. W związku z napiętą sytuacją w wielu gminach temat ten za priorytetowy do rozwiązania uważa do piąty wyborca w Niemczech. Problemy z zaopatrzeniem w energię jako priorytetowe wskazuje 17 proc., czyli nieco mniej niż zimą. Kolejną ważną kwestią jest – wg sondażu – utrzymująca się wysoka inflacja.

Ochrona klimatu ma wysoki priorytet w umowie koalicyjnej obecnego rządu. Mimo to strony wciąż spierają się, jakie środki w obszarach klimatu, energii i transportu można teraz wdrożyć, w jakiej formie i jak szybko.

Zakaz aut spalinowych: Niemcy przeciw

Spośród rozwiązań w sektorze transportu to zakaz nowych pojazdów z silnikami spalinowymi od 2035 roku (już przesądzony w UE) spotyka się z największym sprzeciwem opinii publicznej. Aż 55 respondentów w badaniu Deutschlandtrend oceniło, że zakaz ten jest zły; i to mimo wyjątku wywalczonego przez Niemcy, który zezwala na wprowadzanie do ruchu silników spalinowych na e-paliwa. Jedynie nieco ponad jedna trzecia (36 procent) uważa, że ​​zakaz jest słuszny.

Zakaz nowych aut spalinowych jest szczególnie niepopularny w społecznościach wiejskich i małych miastach (62 na "nie" dla zakazu i 29 proc. na "tak"). Wśród mieszkańców dużych miastach aprobata (41 procent) i sprzeciw (51 procent) się równoważą.

Aby przesunąć więcej ruchu z samochodów na kolej, zaniedbywana w ostatnich dekadach sieć kolejowa musiałaby zostać gruntownie zmodernizowana i rozbudowana. Forsują to w szczególności Zieloni – 87 proc. Niemców ankietowanych w Deutschlandtrend uważa, że ​​to słuszny kierunek.

Z kolei 56 proc. ankietowanych opowiada się za szybszą realizacją projektów autostradowych, które promuje liberalna FDP. Większość zwolenników Zielonych jest temu przeciwna. Aż 43 proc. ogółu respondentów popiera plan podwyższenia opłat dla samochodów ciężarowych.

Zieloni tracą na wiarygodności

Często sprzeczne pomysły koalicjantów najwyraźniej utrudniają kompromisy w drugim roku wspólnych rządów SPD, Zielonych i FDP. Koalicjanci w coraz większym stopniu skupiają się na forsowaniu własnych pomysłów.

FDP najwyraźniej radzi sobie z tym lepiej niż Zieloni, co dla tych ostatnich ma fatalne konsekwencje. Przed wyborami federalnymi 48 proc. Niemców wierzyło, że Zieloni mogą prowadzić dobrą politykę klimatyczną i środowiskową, ale teraz odsetek ten wynosi zaledwie 32 proc. Partia traci tym samym wiarygodność, jeśli chodzi o swoje podstawowe kompetencje.

Wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck i kanclerz Olaf Scholz w Bundestagu Zdjęcie: Political-Moments/IMAGO

Polityka ws. Ukrainy: dużo lepsze oceny

Ocena pracy rząda Olafa Scholza spadła: tylko co czwarty respondent jest dziś zadowolony z jego pracy, siedmiu na dziesięciu ocenia ją krytycznie. Znacząco – o 10 pkt. proc. od ostatniego badania – wzrosło zadowolenie z polityki rządu niemieckiego ws. wojny w Ukrainie. Niemal co drugi wyborca w Niemczech (46 proc.) jest z niej zadowolony. To najwyższym poziom zadowolenia w obszarze polityki od lipca 2022 roku.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie dostaw energii, Niemcy – po zimie bez problemów z gazem i prądem – również oceniają tu działania rządu lepiej niż zeszłej jesieni (43 proc. pozytywnych ocen, poprawa o 16 pkt. proc.).

Poparcie dla partii: bez większych zmian

Prawicowa opozycja nie ma na razie co liczyć na to, że zyska na niezadowoleniu wyborców z działań rządu. Najnowsze badanie nie pokazało znaczących zmian w poparciu dla partii.

Gdyby wybory odbywały się w tę niedzielę (09.04.2023), CDU uzyskałaby w 30 proc., czyli o punkt proc. mniej niż na początku marca. Rządząca SPD uzyskałaby 18 proc. (bez zmian), Zieloni mieliby 17 proc. (również bez zmian), FDP – 7 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.)/ Po niewielkim wzroście AfD mogła liczyć na 15 proc. Die Linke (Lewica) z 4 proc. poparcia (spadek o 1 punkt) nie weszłaby do Bundestagu.

