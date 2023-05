Niemcy. Drony będą transportować leki

Apteki z Bayreuth i Wunsiedel w niemieckiej Bawarii zaczną testować drony do transportu leków. To pionierski projekt w Niemczech.

Dwa drony o wadze pięciu kilogramów i zasięgu do 30 kilometrów będą wkrótce przewozić leki w bawarskim regionie Górnej Frankonii. Według władz regionu jest to pionierski projekt w skali całych Niemiec. Na początek weźmie w nim udział pięć aptek z okolic miasta Bayreuth i powiatu Wunsiedel.

Jeżeli eksperyment się powiedzie, to w przyszłości transportujące leki drony mogą być dużym wsparciem dla mieszkańców regionów wiejskich oraz lokalnych aptek. Dostawy leków często są utrudnione z powodu korków czy robót drogowych czy też trudnej dostępności miejsca przeznaczenia. W nagłych wypadkach może to mieć fatalne konsekwencje.

Zdalny nadzór z Berlina

Projekt realizuje stowarzyszenie Oberfranken Offensiv na zlecenie bawarskiego Ministerstwa Gospodarki. Możliwe, że w przyszłości drony będą mogły dostarczać leki nie tylko do gabinetów lekarskich, ale także do domów spokojnej starości oraz indywidualnych klientów aptek. Rozważane jest również połączenie tego z poradą lekarską za pośrednictwem wideo, co przyśpieszyłoby wysyłkę leków.

– Dron może kierować się dokładnie do miejsca do celowego, w którym ładunek może zostać odebrany przez otwieraną klapę – wyjaśnił Tim Fischer z firmy DiAvEn, która stworzyła urządzenie latające. Pierwsze loty testowe miałyby odbyć się najpóźniej jesienią. Zgodę na eksploatację musi jeszcze wyrazić Federalny Urząd Lotnictwa.

Uczestnicy projektu podkreślają, że dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa. Dron posiada dwie baterie. Komputer i zdalny pilot monitorują z Berlina cały lot, który poza tym przebiega w pełni automatycznie na podstawie wprowadzonych danych GPS. W razie awarii spadochron powoli opuszcza urządzenie na ziemię.

KNA/ widz