Niemcy. Dramatyczny wzrost depresji u dzieci i młodzieży

Depresja wśród młodych ludzi stała się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Według analizy przeprowadzonej przez Instytut Badań Systemów Opieki Zdrowotnej (BIFG) przy kasie chorych Barmer, w ubiegłym roku na depresję w Niemczech cierpiało 409 tys. osób w wieku od 5 do 24 lat. Było to prawie 30 procent więcej niż pięć lat wcześniej. Według danych kasy chorych w 2018 r. na depresję cierpiało 316 tys. młodych ludzi.

Tym samym pandemia koronawirusa odnotowała zdecydowanie największy wzrost w ciągu jednego roku. W latach 2020-2021 liczba przypadków wzrosła z 327 tys. do 383 tys. Od tego czasu liczba ta nadal rośnie pomimo zakończenia pandemii.

„Znaczny wzrost budzi niepokój”

Christoph Straub, prezes kasy chorych Barmer, stwierdził, że: „wyraźny wzrost liczby przypadków depresji wśród młodych ludzi jest niepokojący. Przy tym choroba ma wiele twarzy i nie zawsze można ją od razu rozpoznać”. Nawet jeśli osoby dotknięte chorobą lub ich bliscy zauważają, że coś jest nie tak, znalezienie konkretnej pomocy często bywa trudne.

Z analizy BIFG wynika, że zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety cierpią na depresję. I na nie właśnie przypada największy udział we wzroście liczby przypadków w ostatnich latach. Liczba zachorowań wzrosła z około 204 tys. w 2018 roku do 283 tys. w 2023 roku, co stanowi wzrost o 38 procent. Liczba przypadków wśród chłopców i młodych mężczyzn wzrosła o 14 procent ze 112 tys. do 127 tys.

- Od dawna wiemy, że w przypadku depresji istnieją różnice związane z płcią, jednak aby lepiej zrozumieć te zależności, potrzebne są dalsze analizy - podkreślił Christoph Straub.

Według najnowszego „Atlasu zdrowia Niemiec” opublikowanego na początku października br. na depresję chorowało w Niemczech w 2022 roku łącznie około 9,5 miliona osób.

(AfP/jar)

