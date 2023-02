Niemcy: domy seniora to „pułapka biedy”

Odsetek pensjonariuszy domów opieki, którzy będą zmuszeni ubiegać się o zasiłki socjalne wzrośnie w ciągu tego roku do jednej trzeciej. I to pomimo wzrostu emerytur. Tak wynika obliczeń przeprowadzonych na zlecenie kasy chorych DAK-Gesundheit przez ekonomistę ds. ochrony zdrowia Heinza Rothganga wynika, że

Szef zarządu DAK-Gesundheit Andreas Strom wezwał do ograniczenia stawki zasiłków socjalnych w domach opieki do 30 procent. Jego zdaniem potrzebny jest raczej „sprawiedliwy miks finansowy podatków i składek emerytalnych”, aby pokryć zapotrzebowanie finansowe w wysokości 14 mld euro na kompleksową reformę opieki w Niemczech. W umowie koalicyjnej SPD, Zielonych i FDP zapowiedziana została pilna potrzeba sprawdzenia, jak można jeszcze bardziej obniżyć stale rosnące opłaty w domach seniora.

Do 2026 roku wskaźnik pomocy społecznej w niemieckich domach opieki może wzrosnąć do 36 procent. W obliczu tych szacunków Stowarzyszenie Społeczne VdK pilnie zażądało dalszych udogodnień w zakresie świadczeń opiekuńczych w domu.

Ważne kroki

Poszczególne działania w ramach reformy, takie jak wprowadzenie stopniowanych dodatków do zasiłków oraz ustawa o zasiłku mieszkaniowym Plus, mogły nieco zmniejszyć obciążenie finansowe dla osób wymagających opieki.

„Te kroki były ważne. Nie są jednak wystarczające, aby skutecznie ograniczyć koszty spowodowane ogromnym wzrostem cen, a także ustawą o zgodności taryf” – podkreślił szef zarządu DAK-Gesundheit.

Nowy trend. Luksusowe domy seniora

Przed wprowadzeniem różnych regulacji od początku 2022 roku wskaźnik udziału własnego osiągnął najwyższą wartość od czasu wprowadzenia ubezpieczenia opieki długoterminowej i wynosił 36,8 procent. W ubiegłym roku podobno udało się go obniżyć do ok. 30,5 proc. dzięki wprowadzeniu dodatków do świadczeń. Ale już w tym roku, pomimo podwyżki emerytur o ponad sześć procent, wskaźnik pomocy socjalnej ponownie wzrośnie do 32,5 procent, a następnie do 36 procent do 2026 roku.

Tymczasowy efekt

Według eksperta ds. zdrowia Heinza Rothganga, reforma miała „tylko ograniczony i przede wszystkim tymczasowy efekt”. Jednocześnie zwrócił uwagę, że bez dotychczasowych działań ws. reformy udziały własne na opiekę nie tylko podwoiłyby się, lecz zgoła potroiły do 2026 roku. A wskaźnik pomocy socjalnej wyniósłby wówczas 46,4 procent.

Parytetowy Związek Opieki Społecznej (Paritätische Wohlfahrtsverband) zażądał pełnego rozszerzenia ubezpieczenia na opiekę. Powinno obejmować wszystkie koszty związane z opieką, a osoby jej wymagające powinny być obciążane jedynie kosztami zakwaterowania i wyżywienia, jak wyjaśnił Ulrich Schneider, dyrektor zarządzający stowarzyszenia.

„Z kolei VdK domaga się potraktowania priorytetowo opieki nad bliskimi w domu” – powiedziała dziennikowi „Neue Osnabrücker Zeitung” (NOZ) przewodnicząca VdK Verena Bentele. 80 procent z ponad pięciu milionów osób potrzebujących opieki ma ją zapewnioną w domu. Dlatego „pilnie potrzebujemy pomocy w zakresie opieki we własnych czterech ścianach” – dodała Bentele.

Fundacja Ochrony Pacjentów spodziewa się „tsunami kosztów w opiece nad osobami starszymi”. Na łamach gazety „NOZ” Eugen Brysch, przewodniczący Fundacji, zażądał natychmiastowej podwyżki w wysokości 300 euro miesięcznie dla każdej osoby dotkniętej chorobą, a także wyrównania o inflację świadczeń opiekuńczych.

