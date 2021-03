Niemcy. Domowe testy na COVID już w przyszłym tygodniu

Jak poinformowała w poniedziałek (1.03.2021) popularna w Niemczech sieć drogeryjna dm, od 9 marca w jej sklepach mają być dostępne szybkie testy na COVID-19 do samodzielnego użytku, pod warunkiem, że producent spełni zobowiązania co do dostaw. Testy domowe będą oferowane „tak tanio, jak to możliwe”, zaznaczyła firma, nie podając jednak żadnych konkretnych danych o cenie produktu. Aktualnie prowadzone są na ten temat rozmowy.

„Ważne jest, aby życie wróciło do normy tak szybko i w takim stopniu, jak to możliwe”- wynika z oświadczenia dm. Właśnie domowymi testami firma chce się do tego przyczynić.

Zakup limitowany

Na początku liczba testów na osobę będzie ograniczona. Jednak, gdy tylko pojawią się kolejne dostawy i następne zatwierdzone testy, ograniczenia zostaną ponownie zniesione.

W ubiegłym tygodniu Federalny Instytut ds. Leków i Urządzeń Medycznych (BfArM) przyznał specjalne zezwolenia dla trzech testów do stosowania w domu. Wymazy do testów pobierane są z przedniej części nosa.

