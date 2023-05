Niemcy. Dochodzenie w sprawie ujawnienia wizyty Zełenskiego

„Powodem wszczęcia śledztwa jest wczorajsze doniesienie medialne o możliwej wizycie prezydenta pewnego państwa – poinformowała dziś (04.05.2023) berlińska policja. Jak wyjaśniono, „przed południem w jednej z berlińskich gazet ukazał się artykuł, w którym rzekomo cytowano pewnego funkcjonariusza berlińskiej policji. W artykule tym ujawniono poufne szczegóły planowanej operacji”.

– Trudno pogodzić się z tym, że, jeśli wierzyć temu artykułowi prasowemu, pojedynczy funkcjonariusz szkodzi w tak haniebny sposób reputacji berlińskiej policji na arenie krajowej i międzynarodowej – oświadczyła komendant Barbara Slowik, dodając, że „policja oficjalnie „nigdy nie ujawnia informacji, które mogłyby zaszkodzić wizycie państwowej”.

– Tylko na życzenie i na podstawie wcześniejszych doniesień medialnych Biuro Prasowe berlińskiej policji może potwierdzić przygotowywaną operację – zaznaczyła komendant.

Prezydent Wołodymyr Zełenski może przypuszczalnie w połowie maja przybyć do Berlina pierwszy raz od chwili zaatakowania Ukrainy przez Rosję w lutym ubiegłego roku. W środę (03.05.2023) berlińska policja niespodziewanie podała do wiadomości, że podejmuje wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa związane z tą wizytą w dniach 13 i 14 maja. Na 14 maja przewidziane jest wręczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu Nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie. Oczekuje się, że w tej uroczystości udział weźmie, między innymi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Do tej pory nie potwierdzono, że prezydent Ukrainy pojawi się na niej osobiście.

Berlińska policja potwierdziła plany wyjazdowe ukraińskiego prezydenta, po opublikowaniu przez dziennik „Berliner Zeitung” doniesienia na ten temat. Jest to nietypowe wydarzenie, ponieważ wszystkie zagraniczne podróże Wołodymyra Zełenskiego są, ze względów bezpieczeństwa, zasadniczo utrzymywane do ostatniej chwili w tajemnicy. Ani Urząd Kanclerski, ani ambasada Ukrainy w Niemczech, nie potwierdziły jego wizyty w Berlinie.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit oświadczył jedynie, że rozkład zajęć kanclerza Olafa Scholza na kolejny tydzień jest podawany w poprzedzający go piątek. Portal internetowy t-online zamieścił informację, że doniesienia o planach wyjazdowych prezydenta Ukrainy wywołały w Kijowie niezadowolenie jako posunięcie „nieodpowiedzialne i mogące wpłynąć na dojście do skutku możliwej wizyty”. Portal t-online powołał się na kręgi zbliżone do ukraińskiego rządu.

(DPA/ jak)

