Niemcy. Dobre szanse zatrudnienia dla Ukraińców

Według Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) większość uchodźców z Ukrainy posiada świadectwa potwierdzające ważne dla rynku pracy posiadanie wiedzy i umiejętności zawodowych. W ocenie 28 procent urzędów pracy w Niemczech daje to dobre widoki na to, iż osoby z Ukrainy znajdą pracę w dziedzinie, w której byli już zatrudnieni w Ukrainie. Inni jednak musieliby podjąć się wykonywania zawodów, z którymi nie mieli do czynienia w swoim rodzinnym kraju. Jednym z powodów jest to, że firmy w Niemczech często wymagają dobrej znajomości języka nawet w przypadku prostych prac.

– Kształcenie zawodowe w Ukrainie jest w znacznie większym stopniu niż w Niemczech oparte na edukacji za pośrednictwem szkół. Kwalifikacje w zawodach, które są zdobywane w Niemczech poprzez szkolenia w firmach lub dalsze kształcenie, są częściowo oferowane na ukraińskich uniwersytetach – wskazuje badaczka IAB Franziska Schreyer. W przeciwieństwie do Niemiec kwalifikacje zawodowe w Ukrainie często można zdobyć na różnych poziomach i z różnymi poziomami umiejętności, na przykład w zawodzie fryzjera.

Wcześniejsze doświadczenia

Z przeprowadzonej w I kwartale 2023 roku ankiety w urzędach zatrudnienia wynika, że 43 procent z nich nie ma wystarczającej liczby pracowników, aby świadczyć doradztwo i pośrednictwo pracy uchodźcom. Większość jednak pozytywnie oceniła własne przygotowanie do objęcia nadzorem osób z Ukrainy. Urzędy zatrudnienia w Niemczech skorzystały już z wcześniejszych doświadczeń związanych z integracją uchodźców z innych stref wojennych i kryzysowych.

W badaniu jako jeden z problemów wymieniane są również niejednoznaczne zamiary uchodźców z Ukrainy co do pozostania w Niemczech, ponieważ zależą one między innymi od przebiegu wojny. To utrudnia podjęcie zatrudnienia na dłuższy czas. – Jednak doświadczenia w dziedzinie edukacji i zdobywania zawodu w Niemczech mogą być pomocne nawet wtedy, gdy osoby zechcą wrócić do Ukrainy i tam ponownie budować swoją przyszłość – uważa inna badaczka IAB Katja Hartosch. Ponadto wielu uchodźców planowało pozostać w Niemczech na stałe lub przynajmniej na dłuższy okres.

Ponad milion uchodźców

Badanie IAB zatytułowane: „Urzędy pracy i zdrowie psychiczne uchodźców” zostało przeprowadzone we współpracy z Instytutem Pracy i Kwalifikacji (IAQ) na Uniwersytecie Duisburg-Essen i objęło 256 urzędów pracy.

Jak wynika z danych Centralnego Rejestru Obcokrajowców w Niemczech przebywało ponad 1,1 miliona uchodźców z Ukrainy. Spośród nich około 80 procent stanowiły kobiety, z których 48 procent przyjechało do Niemiec z dziećmi. Wielu uchodźców jest dobrze wykształconych i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe przy średniej wieku wynoszącej 28 lat.

