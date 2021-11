Niemcy. Dożywocie dla matki, która zabiła pięcioro dzieci

We wrześniu 2020 r. policja znalazła w mieszkaniu w Solingen niedaleko Kolonii pięcioro dzieci, które martwe leżały w swoich łóżkach. Miały od roku do ośmiu lat. Dzisiaj (4.11.2021) sąd krajowy w Wuppertalu skazał ich matkę na karę dożywotniego więzienia. Sąd uznał jej winę za szczególnie ciężką, co niemal wyklucza warunkowe zwolnienie z kary po 15 latach.

28-letnia matka zabiła dzieci podstępnie, najpierw odurzając je, a następnie topiąc je lub dusząc jedno po drugim – powiedział prokurator w swoim przemówieniu. Sędzia Jochen Koetter mówił o "tragedii".

Skazana na dożywocie Christiane K.

Najstarszy syn był w tym czasie w szkole. Christiane K. miała go potem pytać, czy nie chciałby rzucić się z nią pod pociąg. Kiedy chłopiec odmówił, wysłała go do babci, sama zaś rzuciła się pod pociąg. Ale przeżyła próbę samobójczą.

Pisała mężowi, że nie zobaczy już dzieci

Śledczy są przekonani, że przyczyną zbrodni było rozstanie z mężem. Tragicznego dnia rano mąż Christiane K. zamieścił na Facebooku zdjęcie, na którym był ze swoją nową partnerką. 28-latka napisała mu potem na czacie, że już nigdy nie zobaczy swoich dzieci.

Prokurator domagał się maksymalnego wymiaru kary dla dzieciobójczyni, a obrona jej uniewinnienia. Istniały wątpliwości co do sprawstwa zbrodni. Oskarżona twierdziła, że nieznana osoba weszła do jej mieszkania, związała ją i zmusiła do napisania wiadomości na czacie, a potem zabiła dzieci. Przed sądem matka cały czas milczała. Biegli psychiatrzy i psychologowie zaświadczyli jednak, że oskarżona była w pełni zdolna do popełnienia przestępstwa. Nie znaleźli dowodów na poważne zaburzenia psychiczne.

(DPA/dom)