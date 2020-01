Niemcy: dlaczego z komórki Ursuli von der Leyen usunięto dane

Po usunięciu danych z telefonu komórkowego Ursuli von der Leyen, wskutek wykrycia w nim luk dotyczących bezpieczeństwa, także z jej drugiego służbowego telefonu komórkowego usunięto krótkie wiadomości. Według niemieckich mediów o tej operacji członków komisji śledczej Bundestagu poinformowało ministerstwo obrony. W telefonie tym nie ma obecnie żadnych danych związanych z prowadzonymi przez nią rozmowami służbowymi, ani żadnych SMS-ów.

Zbadanie usunięcia danych zarządziła pod koniec ubiegłego roku nowa minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer z CDU. Raport w tej sprawie przesłano członkom komisji śledczej Bundestagu zajmującym się wyjaśnieniem afery związanej z udzielaniem przez resort obrony zleceń jego doradcom zewnętrznym. Komisja ta zajmuje się także zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w rozpisywaniu różnych przetargów oraz kumoterstwem w federalnym resorcie obrony.

Kradzież danych i jej skutki

Pierwsza komórka minister von der Leyen, obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej, została urzędowo wyłączona po wykryciu w styczniu 2019 roku szeroko zakrojonej kradzieży danych z telefonów komórkowych wielu ważnych polityków w całych Niemczech. Na jednym z kont na Twitterze znajdowało się wiele osobistych danych i numerów telefonów setek liczących się niemieckich osobistości. Aferą tą dotknięta została także Ursula von der Leyen, która otrzymała wtedy inny służbowy telefon komórkowy.

Na zarzuty członków partii opozycyjnych w Bundestagu, że być może wskutek tej operacji utracono wiele ważnych danych, von der Leyen odpowiedziała w grudniu ubiegłego roku w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel“. Jej zdaniem „nic nie zostało utracone, ponieważ SMS-y służą tylko do przekazywania krótkich komunikatów, a dokumenty i plany ministerstwa obrony są opracowywane gdzie indziej i przesyła się je w inny sposób”.

Michael Theurer z FDP uważa, że von der Leyen powinna jak najszybciej złożyć wyjaśnienia

Opozycja jest niezadowolona

Opozycji to wyjaśnienie jednak nie wystarcza. Wiceprzewodniczący klubu poselskiego partii FDP w Bundestagu Michael Theurer powiedział dziś (14.01.2020) w Berlinie, że gdyby okazało się, że Ursula von der Leyen, wbrew swym wcześniejszym oświadczeniom, sama zarządziła usunięcie danych z jej drugiego służbowego telefonu komórkowego, powinna „jak najszybciej wyjaśnić“, dlaczego wcześniej twierdziła coś innego.

Telefonu tego von der Leyen używała od stycznia do października ubiegłego roku. Po zwróceniu go do resortu obrony nie znaleziono w nim żadnych wiadomości tekstowych. Oba telefony zostały przed ich oddaniem dokładnie sprawdzone przez byłą minister obrony i dlatego nie ma potrzeby „podejmowania żadnych dodatkowych kroków w tej sprawie".

Ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa partii Zielonych Tobias Lindner w wywiadzie dla gazety „Die Welt” uznał, że usunięcie danych z obu telefonów komórkowych Ursuli von der Leyen nastąpiło „w tajemniczych okolicznościach”. Wyraził ubolewanie z powodu polityki informacyjnej ministerstwa, która sprawia wrażenie, że chodzi w niej o to, „aby nikogo nie można było pociągnąć do odpowiedzialności”.

