Niemcy: demonstracja za zgodą Trybunału Konstytucyjnego

Wolność zgromadzeń i ochrona przed zakażeniami to dwie rzeczy, których niemal nie sposób pogodzić. Jednak w Stuttgarcie doszło w sobotę (18.04.) do demonstracji. Przy zachowaniu odpowiedniego dystansu między jego uczestnikami.

Demonstracja z ograniczeniami

Odbyła się na Placu Zamkowym w centrum stolicy Badenii-Wirtembergii, a jej uczestnicy protestowali przeciwko ograniczeniom praw obywatelskich, które zostały wprowadzone w związku z pandemią. Demonstrując, sami przestrzegali ograniczeń: minimalna odległość między nimi musiała wynosić 1,5 metra, a odległość od każdego z przechodniów - co najmniej 2 metry.

Inicjatorem zgromadzenia był mężczyzna, który jako osoba prywatna zgłosił chęć zorganizowania zgromadzenia liczącego maksymalnie 50 osób. Po odmowie władz miasta zaskarżył ten zakaz do sądu administracyjnego. Po przegranej sprawie wniósł swój pozew do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który zajął się sprawą w trybie przyspieszonym.

Zgromadzenia a ochrona zdrowia

Przedstawiciele miasta argumentowali, że nie są w stanie zapewnić odpowiednich środków kontroli i bezpieczeństwa w warunkach panujących ograniczeń: „Prawo do zgromadzeń, podobnie jak prawo do ochrony zdrowia, to najwyższe dobra. Przy podejmowaniu decyzji musieliśmy wziąć pod uwagę oba te prawa. Obecnie na pierwszy plan wysuwa się ochrona przed zakażeniem”.

Jednak Trybunał Konstytucyjny uznał tę argumentację za zbyt ogólnikową. Sędziowie przyznali, że akurat w Stuttgarcie liczba zakażeń w minionych tygodniach znacznie wzrosła, jednak to nie zwalnia z „poszukiwania rozwiązania wspólnie z wnioskodawcą”.

W środę (15.04.) Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zakaz zorganizowania dwóch demonstracji wydany przez władze Giessen. Władze miasta odstąpiły od zakazu i zezwoliły na zgromadzenia, organizując obostrzone środki bezpieczeństwa.

(DPA / sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>