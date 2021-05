Niemcy delegalizują islamistyczną organizację Ansaar International

Budowanie studni, pomoc sierotom – z pozoru działalność Ansaar International mogłaby wyglądać niemal bez zarzutu. Jednak zdaniem niemieckich służb bezpieczeństwa, stowarzyszenie i jego odłamy zajmują się głównie salaficką pracą misyjną i wspieraniem terroryzmu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o rewizjach i konfiskatach, które zostały przeprowadzone w dziesięciu krajach związkowych w środę (5.05.) rano. Te landy to Nadrenia-Palatynat, Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn i Hesja.

Pomoc humanitarna jako przykrywka

Z informacji MSW wynika, że prowadzone przez Ansaar International zbiórki funduszy miały na celu przekazywanie środków ugrupowaniom terrorystycznym jak Front Al-Nusra w Syrii, palestyński Hamas oraz Al-Shabaab w Somalii. Część wsparcia trafia bezpośrednio do tych grup. W niektórych przypadkach wspierane są wprawdzie projekty pomocowe, jednak „znajdują się one bezpośrednio w strefie wpływów danej grupy terrorystycznej”, uzasadnia niemieckie MSW.

Ministerstwo uznało, że „działalność misyjna” grupy narusza porządek konstytucyjny RFN oraz że przyczynia się do „tworzenia wrogów takiego światowego porządku, który chroni godność ludzi innych wyznań”. Ansaar International wysyła z Niemiec dzieci do swoich instytucji za granicą, by tam „przyswajały salaficko-ekstremistyczne treści i sprowadzały je do Niemiec". „Jeśli chcesz walczyć z terrorem, musisz wysuszyć jego źródła pieniędzy", napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer, o czym poinformował rzecznik ministerstwa Steve Alter.

Od 2019 pod lupą służb

Punktem wyjścia dla procedury wprowadzenia zakazu były zakrojone na szeroką skalę rewizje wobec Ansaar International w kwietniu 2019 r., podczas których zarekwirowano obszerny materiał. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Duesseldorfie, a jej filia WWR-Help w Neuss w Nadrenii Północnej-Westfalii. Około połowa z 90 osób i obiekty, które zostały przeszukane w tym czasie, znajdowały się w tym landzie. Do siatki zdelegalizowanych właśnie organizacji należą też między innymi Ben-Han nazwany na cześć niemiecko-tunezyjskiego piłkarza, Somalijski Komitet Informacyjny i Doradczy w Darmstadt i Okolicach, stowarzyszenie na rzecz praw kobiet ANS.Justice, „Ummashop" i Helpstore Secondhand, jak również Better World Appeal.

W kwietniu tego roku, w związku z toczącą się procedurą wprowadzenia zakazu oraz podejrzeniem o finansowanie terroryzmu, przeszukano mieszkania w Nadrenii Północnej-Westfalii i Bawarii. Wtedy Prokuratura Generalna w Duesseldorfie poinformowała, że podejrzenia są skierowane przeciw trzem podejrzanym w wieku od 32 do 40 lat. Jeden z nich to adwokat z Duesseldorfu.

(dpa/sier)

