Niemcy: dalsze kroki ostrożności w walce z koronawirusem. Merkel nikomu nie podaje ręki

W walce z rozprzestrzenianiem się w RFN koronawirusa sztab kryzysowy niemieckiego rządu na posiedzeniu w piątek (28.02.2020) wieczorem uchwalił że np. masowe imprezy będą mogły odbywać się dopiero po obszernej ocenie ryzyka. Konkretne decyzje podejmować będą organizatorzy imprez i lokalne władze.

Jeżeli podejrzenie infekcji zostanie stwierdzone u pasażerów pociągów dalekobieżnych i regionalnych, koleje będą musiały to zgłaszać władzom. Policja Federalna prowadzić ma intensywniejsze kontrole w regionach przygranicznych.

„Z umiarem i ostrożnie”

Kanclerz Angela Merkel opowiada się za „umiarem i ostrożnością” w aktualnej sytuacji. Jej zdaniem nie trzeba koniecznie odwoływać wszystkich imprez – jak podkreśliła podczas przyjęcia w swoim okręgu wyborczym w Stralsundzie.

– Każdy może przyczynić się do tego, by opanować wirusa – powiedziała, dając sama przykład. – Dziś na przykład nikomu nie podaję ręki – wyjaśniła szefowa niemieckiego rządu.

Sztab kryzysowy rządu zaleca, aby w ocenie ryzyka od zaraz stosować zasady określone przez Instytut Roberta Kocha. Konkretnie oznacza to, że odwołane zostały duże imprezy, jak np. największe na świecie międzynarodowe targi turystyczne ITB, jakie miały odbyć się w przyszłym tygodniu w Berlinie. Instytut Roberta Kocha stwierdza, że podwyższone ryzyko występuje np. w kontaktach z osobami z obszarów podwyższonego ryzyka czy dla starszych osób o obniżonej odporności. Należy zawsze brać pod uwagę, czy na imprezach planowane są „bliskie interakcje”, jak np. tańce lub czy dostępna jest odpowiednia wentylacja i możliwości dezynfekcji.

„Karta przybysza” z danymi kontaktowymi

Władze Niemiec wprowadzają także nowe zasady w komunikacji kolejowej. W przypadku podejrzeń wirusa u pasażerów pociągów regionalnych i dalekobieżnych oraz międzynarodowych wszyscy pasażerowie opuszczający pociąg na „Karcie przybysza” muszą podać swoje dane umożliwiające z nimi późniejszy kontakt. Dotyczy to nie tylko komunikacji międzynarodowej, ale także tras na obszarze RFN. Nie odnosi się to do kolejek podmiejskich S-Bahn.

Linie lotnicze muszą podawać informacje o stanie zdrowia pasażerów, którzy przylatują z pięciu państw: Chin, Korei Płd., Japonii, Włoch i Iranu. Odnosi się to także do pasażerskiej żeglugi morskiej. Także wszystkie te osoby muszą wypełniać „Kartę przybysza” po dotarciu do Niemiec.

Policja Federalna wzmocnić ma kontrole w 30-kilometrowym pasie przygranicznym i zwracać uwagę na osoby z ewentualnymi infekcjami.

Sztab kryzysowy uchwalił poza tym centralny zakup i zgromadzenie zapasów odzieży ochronnej, jak kombinezony i maski, nie tylko dla personelu medycznego.

Sztab kryzysowy zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Zdrowia ma spotykać się dwa razy w tygodniu. Następne posiedzenie odbędzie się w najbliższy wtorek. (3.03.2020).

Reakcje na epidemię

Coraz więcej przypadków zachorowań na COVID-19 w Europie skłania szereg firm do ograniczenia swojej działalności.

Lufthansa ze swej strony zamierza ograniczyć sieć połączeń o jedną czwartą. Ograniczenie oferty dotyczy całej grupy Lufthansa, czyli także Schweizer Swiss, Austrian Airlines i Eurowings.

Oprócz targów ITB w Berlinie odwołane zostały także targi sprzętu fitnesowego i targi branży obróbki metalu w Kolonii, genewski Salon Samochodowy, Międzynarodowe Spotkanie Dziennikarzy w Perugii, Amerykanie natomiast odwołali szczyt ASEAN w Las Vegas.

dpa, afp/ ma

