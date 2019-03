Niemcy: Długofalowa prognoza wilgotności gleby ma ostrzec rolników przed suszą

Susza w Niemczech

Co z plonami?

Niemcy skarżą się na ekstremalną suszę. W niektórych regionach ziemia nie była tak sucha od 50 lat. Wysokie temperatury niszczą glebę do ok. 30-60 centymetrów w głąb ziemi. Dotknięte są tym szczególnie gospodarstwa na wschodzie Niemiec, jak to w Kamenz (Saksonia). Rolnicy obawiają się strat w plonach.