Niemcy. Czy w Berlinie powstanie pomnik świadków Jehowy?

Koalicja rządząca (SPD, FDP, Zieloni) domaga się utworzenia w stolicy Niemiec pomnika dla świadków Jehowy, którzy byli prześladowani przez hitlerowskie Niemcy. Nad wnioskiem w tej sprawie będzie w przyszły piątek debatował niemiecki parlament. Informacje o tym jako pierwszy podał dziennik „Die Welt”.

Ewangelicka Agencja Prasowa EPD dotarła do treści pisma. Zaznaczono w nim, że świadkowie Jehowy, jako wspólnota religijna, zjednoczyli się ze względu na swoją wiarę, by przeciwstawić się narodowemu socjalizmowi. Jednocześnie, jak podkreślono, należeli oni przez długi czas do „pomijanych ofiar" nazistów.

Wybrano miejsce w Berlinie

Zgodnie z wnioskiem, pomnik ma stanąć przy jednym ze stawów (Staw ze Złotą Rybką) w berlińskim parku Tiergarten. W III Rzeszy tutejsza wypożyczalnia krzeseł służyła jako przykrywka dla tajnych spotkań świadków Jehowy, a w 1936 roku była miejscem aresztowania czołowych członków grupy przez specjalne komando Gestapo – przypomniano we wniosku. Miejsce to, jak zaznaczono, znalazło również poparcie wśród ofiar.

W odniesieniu do stanu badań stwierdzono we wniosku, że co najmniej 10 700 świadków Jehowy z okupowanych przez Niemcy krajów Europy było prześladowanych: więzionych, poddanych wywłaszczeniom czy torturom, pozbawionych środków utrzymania oraz dzieci, zabijanych. Około 2 800 świadków Jehowy z Niemiec i 1 400 kolejnych z innych krajów Europy zostało deportowanych do obozów koncentracyjnych.

Co najmniej 1 700 świadków Jehowy zostało zamordowanych, wśród nich 282 osoby zostały powieszone z powodu odmowy odbycia służby wojskowej.

Od dłuższego czasu toczy się w Niemczech dyskusja nad upamiętnieniem polskich ofiar wojny w formie pomnika i centrum dokumentacyjnego.

