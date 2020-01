Niemcy: Coraz więcej przypadków kradzieży i dewastacji w kościołach

Chodzi nie tylko o zakres kradzieży, ale i ich jakość, jak wynika z artykułu doradcy ds. kultury w sekretariacie Konferencji Episkopatu Niemiec dla lutowego wydania katolickiego miesięcznika „Herder Korrespondenz”. Liczne dewastacje wewnątrz i na zewnątrz budynków kościelnych w Niemczech „nie wydają się być odzwierciedleniem ślepej wściekłości, lecz są umotywowane ideologicznie”- uważa Jakob Johannes Koch. A wskaźnik wykrywalności aktów wandalizmu znajduje się obecnie w dolnym jednocyfrowym przedziale procentowym.

Potrzeba nowej oceny

W Niemczech zjawisko dewastacji chrześcijańskich symboli i dewocjonaliów jest przestępczo klasyfikowane jako szkody majątkowe. Ale uwzględnienia się ich antychrześcijańskiego charakteru, skarży się Jakob Johannes Koch. Tylko w przypadku dowodów pochodzenia ekstremistycznego, takich jak np. graffiti ze swastykami włącza się Urząd Ochrony Państwa. Zdaniem Kocha, biorąc pod uwagę przestępstwa z ostatnich pięciu lat, konieczna jest nowa ocena tego typu przestępstw. „Stereotypowe wskazywanie przez urzędy na nieumotywowane szkody majątkowe jest niewłaściwe, zwłaszcza, że psychologiczne konsekwencje wandalizmu dla osób wierzących pozwalają uznać go za przestępstwo religijne”.

Przykład przemocy psychicznej

„Kradzieże i wandalizm w Kościołach nigdy nie są jedynie przestępstwami majątkowymi i aktami dewastacji, ale są przykładem przemocy psychicznej – uważa ekspert. Co więcej przestępców interesuje dziś głównie wartość materialna kradzionych przedmiotów. To prowadzi z kolei do absurdalnych sytuacji. Dla przykładu późnogotycki relikwiarz, którego przypuszczalna wartość rynkowa wynosi około 25 tys. euro zostaje przez złodziejską szajkę przetopiony, „by otrzymać z tego skromne siedem gramów czystego złota wartego 300 euro”. Generalnie można powiedzieć, że realna wartość historycznej sztuki sakralnej w budynkach kościelnych jest znacznie mniejsza, od tej zakładanej przez przestępców.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Katedra w Kolonii Nie jest łatwo sfotografować dwie wieże kolońskiej katedry. Mierzy 150 metrów i jest trzecim najwyższym kościołem na świecie. Jej budowa trwała ponad 500 lat, ale wysiłek się opłacił. Kolońska świątynia należy do najczęściej odwiedzanych cudów architektury w Niemczech i jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Kościół Marii Panny w Dreźnie Potężna kopuła tej świątyni zdaje się unosić w powietrzu. Zniszczony podczas wojny Kościół Marii Panny w Dreźnie odbudowano dzięki datkom płynącym z całego świata. Tak jak przed wiekami, także dziś trudno jest sobie wyobrazić bez niego panoramę tego barokowego miasta nad Łabą.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Kościół św. Michała w Hamburgu Widoczna z daleka wieża tego kościoła od XVII wieku wskazywała marynarzom drogę do portu w Hamburgu. Świątynia uchodzi za najpiękniejszy kościół barokowy w północnych Niemczech.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Kościół NMP w Ulm Małe miasto, wielki kościół. Mierząca prawie 162 wieża kościoła Najświętszej Marii Panny w Ulm uznawana jest za najwyższą na świecie. Żeby na nią wejść, trzeba pokonać 768 stopni. Warto podjąć ten wysiłek, by podziwiać panoramę miasta.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Kościół Pamięci w Berlinie Stara wieża kościoła upamiętnia zniszczenie Berlina podczas II wojny światowej, a nowa - odrodzenie miasta. Berlińczycy nazywają ją "szminką i puderniczką". Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, po ponownym poświęceniu go w 1961 roku, stał się wizytówką zachodniej części stolicy Niemiec.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Katedra w Akwizgranie Karol Wielki położył kamień węgielny pod budowę katedry w Akwizgranie w roku 800 i uczynił ją sercem swego cesarstwa. Przez 600 lat była miejscem koronacji władców Niemiec. W 1978 roku wpisano ją na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO jako pierwszy obiekt z Republiki Federalnej.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Katedra w Naumburgu Katedrę Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Naumburgu w roku 2018 dołączono do niemieckich obiektów na liście UNESCO. Do najpiękniejszych elementów tej romańsko-gotyckiej świątyni należą gotyckie rzeźby dłuta nieznanego mistrza.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Katedra w Monachium Katedra Najświętszej Marii Panny w Monachium stoi w sercu stolicy Bawarii i jest widoczna z daleka. W pobliżu katedry obowiązuje zakaz stawiania budynków wyższych niż 100 metrów. Wieże świątyni zaprojektowano na wzór Kopuły na Skale w Jerozolimie.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Kościół św. Mikołaja w Lipsku Zwieńczone palmami kolumny zdobią wnętrze kościoła św. Mikołaja w Lipsku. Jedna z nich stoi na zewnątrz, upamiętniając pokojową rewolucję w byłej NRD w roku 1989. To stąd mieszkańcy Lipska wyruszali na marsze poniedziałkowe, które przyczyniły się do obalenia Muru Berlińskiego i zjednoczenia Niemiec.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Katedra Mariacka w Hildesheim Hildesheim w Dolniej Saksonii ma aż 40 kościołów. Katedra Wniebowzięcia Matki Bożej liczy 1200 lat i stanowi perłę architektury romańskiej. Przy budynku rośnie tak zwany tysiącletni krzew różany, chociaż botanicy twierdzą, że jest o 300 lat młodszy.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Kościół pielgrzymkowy w Birnau Kościół pielgrzymkowy w Birnau nad Jeziorem Bodeńskim z daleka wydaje się niepozorny, ale jego wnętrze robi ogromne wrażenie dzięki licznym figurom aniołów, freskom sufitowym oraz bogatym zdobieniom. Zegar na wieży kościoła odmierza czas od roku 1750.

Najpiękniejsze kościoły w Niemczech Katedra w Erfurcie Katedra w Erfurcie i pobliski kościół św. Sewera stanowią imponujący zespół gotyckiej architektury sakralnej w Europie. W jej wnętrzu można między innymi podziwiać dwa cenne zabytki sztuki romańskiej: świecznik Wolframa oraz retabulum z Madonną.



