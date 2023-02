Niemcy. Coraz więcej problemów psychicznych

Według informacji podanych przez państwową kasę chorych Kaufmaennische Krankenkasse (KKH), w 2022 roku odnotowała ona wzrost o 16 procent zwolnień lekarskich i dni nieobecności z powodu dolegliwości psychicznych. Depresja, chroniczne zmęczenie lub zaburzenia lękowe nadal występują częściej u kobiet, ale liczba dni nieobecności w pracy wzrosła szczególnie silnie u mężczyzn.

Wiele form depresji

Zdecydowanie najczęstsze, według KKH, były różne formy depresji. Najczęściej u pracowników diagnozowano epizody depresyjne, zaraz po nich – reakcje depresyjne na silny stres i zaburzenia przystosowania. Na trzecim miejscu znalazły się depresje nawracające. Ponadto: przewlekłe zmęczenie, zaburzenia lękowe i tzw. zaburzenia somatoformiczne, czyli dolegliwości psychosomatyczne, powodujące takie dolegliwości jak bóle brzucha i głowy bez przyczyny organicznej, co jest jednym z powodów wzrostu liczby dni nieobecności w pracy, jak wyjaśniła kasa KKH.

W przypadku wszystkich rozpoznań KHH odnotowała wyraźnie silniejszy ich wzrost u mężczyzn niż u kobiet. Różnica była szczególnie duża w przypadku zaburzeń somatoformicznych: 6 procent więcej diagnoz odnotowano u kobiet, ale aż 22 procent więcej u mężczyzn. W sumie odsetek mężczyzn wśród osób dotkniętych zaburzeniami wzrósł z 31 do 34 procent, podczas gdy u kobiet spadł on z 69 do 66 procent.

Lockdown. Koszmar dla osób z depresją

Różne przyczyny u kobiet i u mężczyzn

Psycholog pracy w KKH, Antje Judick, widzi w tym bezpośredni związek z koronakryzysem. Na przykład podczas pandemii zwłaszcza mężczyźni ograniczyli do minimum swoją aktywność fizyczną, chociaż wcześniej byli członkami klubów sportowych i uprawiali gry zespołowe. – Wydaje się, że wynikający z tego brak ruchu oraz interakcji społecznych miał trwały negatywny wpływ na ich psychikę, tj. na ich postawę i motywację oraz samopoczucie – wyjaśniła psycholog.

Do tego doszły ekonomiczne skutki wojny w Ukrainie, zwłaszcza inflacja. – Ponieważ mężczyźni często bardziej niż kobiety martwią się o swoje perspektywy w miejscu pracy i sytuację ekonomiczną rodziny, mogą szczególnie silnie odczuwać lęki egzystencjalne – stwierdza ekspertka.

Z kolei kobiety jako przyczynę obciążeń psychicznych częściej podają trudne balansowanie między pracą zawodową, opieką nad dziećmi i potrzebującymi opieki krewnymi. – Ten problem istniał już przed pandemią koronawirusa, ale podczas niej jeszcze bardziej się zaostrzył – podaje kasa chorych KKH.

