Niemcy: Coraz więcej oszustw przez telefon

W minionym roku gwałtowanie wzrosła liczba skarg na tzw. fałszywe połączenia telefoniczne od rzekomych władz policyjnych. Na zapytanie grupy medialnej RND Federalna Agencja ds. Sieci podała, że otrzymała co najmniej 40 tysięcy takich zgłoszeń. Za tego typu połączeniami stoją zwykle oszuści.

Oszustwa na miliony

Co roku policja kryminalna w poszczególnych landach rejestruje dziesiątki tysięcy takich fałszywych telefonów. W Bawarii w 2022 roku oszustom udało się przejąć 18 mln euro, w Dolnej Saksonii 4,5 mln euro, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Również w innych krajach związkowych straty są ogromne: w Berlinie 2,3 mln euro, 2,1 mln euro w Hamburgu, 1,2 mln euro w Szlezwiku-Holsztynie.

Gwałtowny wzrost w pierwszym półroczu

Jeszcze w styczniu 2022 roku nie było żadnych skarg, w lutym cztery, ale w szczytowym momencie w lipcu Federalna Agencja ds. Sieci zarejestrowała 9469 zgłoszeń fałszywych telefonów. Ale w grudniu ich liczba spadła do 60. Jak zaznaczyła rzeczniczka agencji, liczby te stanowią jedynie dolną granicę szacunków.

Fałszywe telefony rzekomo z Europolu

Połączenia te są oszustwem, w którym na drugim końcu linii odpowiada automatyczny głos – rzekomo z Interpolu, Europolu, Federalnego Biura Policji Kryminalnej lub innych krajowych i międzynarodowych organów policyjnych. Często jest wtedy informacja: „This is a message from the Federal Police Department”! Inaczej: „To jest wiadomość od Departamentu Policji Federalnej”. Oszuści ostrzegają w niej najczęściej o kradzieży tożsamości i próbują wejść w posiadanie pieniędzy lub prywatnych danych osób, do których dzwonią.

Policja raz po raz ostrzega przed fałszywymi telefonami od przestępców. Jak poinformował w ubiegłym roku Europol, w większości przypadków trudno jest ustalić sprawców. Urząd podejrzewa, że wiele połączeń pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej.

(EPD/ARD/jar)

