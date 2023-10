Niemcy. Coraz więcej ofiar molestowania wśród dzieci

W ubiegłym roku ponad 17 tysięcy dzieci w wieku poniżej 14 lat padło ofiarą wykorzystywania seksualnego. Prawie co siódmy przypadek dotyczył dzieci poniżej szóstego roku życia – wynika z raportu niemieckiej policji.

W ubiegłym roku 17 168 dzieci w wieku poniżej 14 lat padło ofiarą wykorzystywania seksualnego. Prawie co siódmy przypadek dotyczył dzieci poniżej szóstego roku życia, jak ogłosił Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) w Wiesbaden. Ponadto ofiarą tego przestępstwa padło w Niemczech 1211 młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat. Dane są częścią federalnego raportu sytuacyjnego „Przestępstwa seksualne na szkodę dzieci i młodzieży”, który w przyszłości będzie publikowany corocznie.

Poświęcenie szczególnej uwagi temu obszarowi jest – jak powiedział prezes BKA Holger Münch – „konieczne ze względu na rosnącą liczbę przypadków, by móc opracować strategie zwalczania i prewencji”. Żaden sprawca nie powinien czuć się bezpiecznie, żadna ofiara nie powinna być pozostawiona bez pomocy, powiedziała federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD).

Znaczy wzrost dystrybucji pornografii

Znacznie wzrosła liczba przypadków dystrybucji, nabywania oraz posiadania pornografii dziecięcej i młodzieżowej. W 2022 r. policja zarejestrowała łącznie 42 075 spraw związanych z pornografią dziecięcą, co stanowi wzrost o 7,5 procent w stosunku do poprzedniego roku (2021: 39 171 przypadków). O prawie jedną trzecią (32,1 procent) – do 6746 przypadków – wzrosła liczba przypadków związanymi z pornografią młodzieżową (2021: 5105).

Według raportu, w ubiegłym roku 12 692 ofiar stanowiły dziewczynki, a 4476 chłopcy. Niektóre przypadki dotyczyły kilku ofiar, więc BKA naliczyło w sumie 15 520 przypadków seksualnego wykorzystywania dzieci. W 2021 r. odnotowano nieznacznie mniej, bo 15 507 przypadków. Natomiast jest to duży wzrost w porównaniu z 2018 rokiem, gdy naliczono 12 321 przypadków. Rzadziej odnotowuje się wykorzystywanie seksualne młodzieży. W ubiegłym roku było to 1135 spraw, zarejestrowano też 925 podejrzanych.

Podejrzani to głównie mężczyźni

W ubiegłym roku zidentyfikowano łącznie 11 556 podejrzanych o wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży. 94,3 procent stanowili mężczyźni.

W przypadku podejrzanych kobiet – jak twierdzi BKA – liczba niezgłoszonych przypadków jest prawdopodobnie wyższa niż w przypadku mężczyzn, ponieważ „wykorzystywanie seksualne przez kobiety jest generalnie rzadziej klasyfikowane jako przestępstwo, zatem jest mniej prawdopodobne, że zostanie zgłoszone na policję”. Odsetek podejrzanych dzieci i nastolatków wynosił ponad 30 procent. W przypadku tych ostatnich chodzi często o nieletnich, którzy mają doświadczenia seksualne z rówieśnikami i nie zdają sobie sprawy z przestępczego charakteru swoich działań.

(epd/sier)

