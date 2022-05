Niemcy: Coraz więcej emerytów i rencistów wraca do pracy

W Niemczech coraz więcej emerytów szuka zatrudnienia. W ubiegłym roku 1,05 mln pracowników miało 67 lat lub więcej. Spośród nich 217 tys. osób zostało zatrudnionych w ramach ubezpieczenia społecznego, a 835 tysięcy w niepełnym wymiarze godzin. Dane te udostępnił rząd w odpowiedzi na interpelację partii Lewica w Bundestagu.

Jak wynika z danych ministerstwa pracy, podanych w sobotę (14.05.) przez sieć redakcyjną RND, w ostatnich latach liczby te gwałtownie wzrosły. W 2010 r. tylko około 685 tys. zatrudnionych miało co najmniej 67 lat. W 2015 r. było ich nieco poniżej 792 tys., a w 2018 r. już dobre 968 tys.

Niewydolny system

„To smutna tendencja” - powiedział Sören Pellmann, poseł Partii Lewicy. „Liczby te są również konsekwencją systemu emerytalnego, który z trudem zabezpiecza poziom życia obywateli” – skrytykował dalej polityk.

Jak wskazał: „Jeśli coraz więcej emerytów musi pracować, to znaczy, że emerytury są wyraźnie za niskie”. Pomimo podwyżki emerytur w lecie, problem ten pogłębia się jeszcze z powodu gwałtownego wzrostu cen.

W zachodnich krajach związkowych liczba pracujących emerytów wzrosła z nieco poniżej 600 tys. w 2010 roku do 890 tys. w roku ubiegłym. W tym samym okresie w Niemczech Wschodnich pracowało około 90,5 tys. osób w wieku co najmniej 67 lat; w 2021 roku ich liczba wzrosła do 162 tys. Podczas gdy w 2010 roku około 87,7 procent pracowników w wieku powyżej 67 lat miało zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, w ubiegłym roku odsetek ten wyniósł około 79,4 procent.

Obejrzyj wideo 03:04 Jaką emeryturę dostają Niemcy, Szwedzi i Holendrzy?

