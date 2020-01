Niemcy: coraz mniej wniosków o azyl

Także w 2019 roku zmniejszyła się liczba uchodźców przybywających do Niemiec. Ze statystyk opublikowanych w środę przez ministerstwo spraw wewnętrznych w Berlinie wynika, że w ubiegłym roku złożono 111 tys. nowych wniosków o azyl. To o 14 procent mniej, niż rok wcześniej.

Dodatkowo do urzędów wpłynęło 31,5 tys. wniosków o azyl dla dzieci, które urodziły się już w Niemczech. Daje to w sumie ok. 142,5 tys. nowych wniosków. W 2018 roku ich liczba wynosiła 162 tys.

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer ocenił, że spadek liczby wniosków o azyl to sukces. Jak powiedział, pokazuje to, że kroki podjęte w celu ograniczenia napływu imigrantów do Niemiec przynoszą skutki. Przyznał jednocześnie, że „presja migracyjna” pozostaje wysoka. – Dlatego kontynuuję politykę humanitarności i porządku wobec migrantów – powiedział.

Mniej niż limit

Liczba wniosków o azyl, złożonych w 2019 roku, jest zdecydowanie niższa niż limit ustalony w umowie koalicyjnej między chadeckimi partiami CDU/CSU i socjaldemokratami z SPD. Przewidziano w niej maksymalny poziom w przedziale pomiędzy 180 a 220 tys.

Główne kraje pochodzenia osób wnioskujących o azyl to Syria, Irak i Turcja. W sumie w 2019 roku niemieckie urzędy rozpatrzyły 184 tys. wniosków azylowych. W 35 procentach przypadków przyznano status uchodźcy. 29 procent spotkało się z odmową. W trzech procentach przypadków zakazano deportacji. Reszta wniosków utraciła aktualność, m.in. dlatego, że za ich rozpatrzenie odpowiedzialne były inne kraje UE.

