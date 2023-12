Niemcy. Coraz mniej osób żyje w parach

W pierwszej połowie 2023 r. 60 procent dorosłych w Niemczech mieszkało z partnerem lub partnerką. Oznacza to, że odsetek par mieszkających razem sukcesywnie spada – podał w czwartek Federalny Urząd Statystyczny. W 1996 r., kiedy po raz pierwszy o to zapytano, z partnerem lub partnerką mieszkało 66 procent ankietowanych.

Spada również odsetek par małżeńskich. W 1996 r. dziewięć na dziesięć związków partnerskich we wspólnym gospodarstwie domowym było małżeństwem. Do połowy 2023 r. odsetek ten spadł z 91 do 84 procent. Spadek ten jest szczególnie gwałtowny wśród młodych par – podali statystycy.

Małżeństwo do lamusa?

W analizie uwzględniono trzy grupy par, w zależności od wieku starszego z partnerów. W parach, w których starszy partner ma mniej niż 40 lat, w 2023 roku tylko sześć na dziesięć było małżeństwami, w 1996 roku - osiem na dziesięć.

Jeśli starsza osoba ma od 40 do 60 lat, spadek jest znacznie mniej wyraźny (z 94 na 85 procent). Najmniejszy spadek zanotowano wśród najstarszych respondentów. W parach, w których starsza osoba ma co najmniej 60 lat, w porównaniu z 1996 rokiem odsetek małżeństw spadł nieznacznie – z 96 do 93 procent.

(DPA/ du)

