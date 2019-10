Niemcy: Coraz mniej niebezpiecznych islamistów

We wrześniu niemieckie organy ścigania miały na swoich listach 688 potencjalnie niebezpiecznych islamistów – poinformowało w środę (16.10.2019) MSW Niemiec, w odpowiedzi na pytanie Zielonych. Jeszcze w marcu było ich 748.

- Spośród 688 osób uważanych za potencjalnie niebezpieczne, 108 to islamiści, co do których służby mają informacje, że powróciły ze stref konfliktu na terenie Syrii i Iraku – oświadczyło ministerstwo.

Po inwazji Turcji

Jak przypomina dpa, osoby określane przez służby jako „potencjalnie niebezpieczne” to te, które mogą być zdolne do przeprowadzenia poważnych aktów przemocy oraz ataków terrorystycznych.

Na razie nie wiadomo, ilu Niemców walczących w bojówkach tzw. Państwa Islamskiego zbiegło z więzień w wyniku ataku Turcji na Kurdów w ostatnich dniach – informuje dpa.

Bojownicy IS byli dotychczas przetrzymywani w kontrolowanych przez Kurdów obozach na północnym-wschodzie Syrii. W ostatnich dniach, w obliczu tureckiej ofensywy wymierzonej w kurdyjskie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), ostrzegano, że dżihadyści mogą wykorzystać sytuację i uciec.

Powrót bojowników

Irene Mihalic, rzeczniczka Zielonych ds. polityki wewnętrznej, podkreśliła w rozmowie z dpa: „Dla niemieckiego rządu byłoby to bardzo niebezpieczne, gdyby teraz oślepił go gwałtowny spadek liczby potencjalnie niebezpiecznych osób”.

Jak dodała, powrót do Niemiec bojowników z tzw. Państwa Islamskiego wciąż stanowi poważne zagrożenie dla kraju.

Niemiecki rząd oświadczył, że nie zmniejszy się liczba funkcjonariuszy zaangażowanych w monitorowanie radykalnych islamistów w Niemczech. Jak podkreślono, obecna sytuacja w północnej Syrii jest alarmująca.

