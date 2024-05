Niemcy. Coraz mniej młodych palaczy

Od 2001 roku odsetek młodych palaczy w Niemczech znacznie spadł. Jak podało w poniedziałek (27.05.2024) Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA), odsetek osób, które nigdy w życiu nie paliły, wzrósł do 83 proc. wśród osób w wieku od 12 do 17 lat i do około 47 proc. wśród osób w wieku od 18 do 25 lat. W ramach projektu badawczego od kwietnia do czerwca 2023 r. przepytano 7 001 młodych ludzi w wieku od 12 do 25 lat.

Według tych badań w 2023 roku paliło nieco ponad siedem procent chłopców, w 2001 roku odsetek ten wynosił 27 procent; odsetek nieletnich palących dziewcząt spadł w tym samym okresie z nieco poniżej 28 procent do 6,4 procent.

Odsetek palaczy wśród osób w wieku od 18 do 25 lat również spadł z 46,7 do 33,6 procent w przypadku mężczyzn i z 42,2 do 18,4 procent w przypadku kobiet.

Moda na e-papierosy

Według tych samych badań w obu badanych grupach wiekowych popularne są szczególnie jednorazowe wersje e-papierosów: niecałe 7 procent osób w wieku od 12 do 17 lat i 12 procent osób w wieku od 18 do 25 lat korzystało z tych produktów w ciągu 30 dni poprzedzających badanie.

Pełnomocnik rządu Niemiec ds. narkotyków, Burkhard Blienert (SPD), ostrzegł, by nie zaprzestać w wysiłkach na rzecz walki z paleniem. – Z jednej strony, jednorazowe e-papierosy są szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi – w tym tych w wieku 12 lat – prawdopodobnie dlatego, że są tak małe, kolorowe i tanie. Z drugiej strony mamy prawie 127 000 osób, które umierają każdego roku w wyniku palenia tytoniu – stwierdził Blienert. Rak płuc jest nadal drugim najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i trzecim najczęściej występującym nowotworem u kobiet.

