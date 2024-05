Niemcy. Coraz mniej filii banków

Banki zamykają kolejne swoje placówki. Dla wielu ich klientów niczego to nie zmienia, bo i tak wszystko załatwiają w sieci. Problemem staje się to dla handlowców, którzy po drobne i z utargiem muszą jeździć coraz dalej.

W Niemczech po raz pierwszy jest mniej niż 20 tysięcy filii banków i kas oszczędnościowych. Jak ogłosił w poniedziałek Bundesbank (niemiecki bank centralny) we Frankfurcie nad Menem, niemieckie instytuty pieniężne miały pod koniec grudnia 19 501 placówek z personelem. Było ich o 945, czyli o 4,6 procent mniej niż rok temu. „Rosnące rozpowszechnienie bankowości internetowej i utrzymująca się presja kosztowa doprowadziły do redukcji sieci placówek w praktycznie wszystkich sektorach bankowych”, stwierdził Bundesbank w komunikacie.

Ponieważ ludzie często zlecają transakcje bankowe poprzez swoje komputery czy smartfony, banki od lat redukują liczbę placówek, które są kosztowne w utrzymaniu. W zamian stawiają na zdalne usługi, na przykład udzielając porad wideo.

Dłuższa droga do banku, zwłaszcza dla handlowców

W niedawno opublikowanym sondażu przeprowadzonym przez stowarzyszenie cyfrowe Bitkom, prawie połowa (49 procent) z 1004 ankietowanych stwierdziła, że „niczego by im nie brakowało”, gdyby nie było już żadnych bankowych filii. Z drugiej strony Niemieckie Stowarzyszenie Handlowe (Handelsverband Deutschland, HDE) obserwuje rozwój sytuacji z niepokojem. – W ciągu ostatnich pięciu lat banki zamknęły 30 procent swoich placówek. Oznacza to, że zamykane są również punkty kontaktowe dla handlowców, którzy chcą się zaopatrzyć w drobne na wydawanie reszty, a na koniec dnia przekazać do banku swój gotówkowy utarg – mówi Ulrich Binnebössel, ekspert do spraw usług płatniczych HDE.

Zwłaszcza na obszarach wiejskich mogłoby to spowodować znaczne koszty, ponieważ handlowcy musieliby pokonywać dłuższe trasy do najbliższych placówek lub zlecać odbiór gotówki firmom specjalizującym się w transporcie pieniędzy. – Jeśli ten trend się utrzyma, należy znaleźć nowe sposoby bezpiecznej i wydajnej logistyki gotówki w tym obszarze, aby zapewnić dostawę drobnych i odbiór gotówkowego utargu z małych i średnich przedsiębiorstw – ostrzega ekspert HDE.

Liczba banków też spada

Tempo zamykania filii bankowych według najnowszych danych Bundesbanku w ubiegłym roku nieco wyhamowało. Trend przechodzenia na bankowość internetową nasiliła pandemia koronawirusa. Doprowadziło to do zamknięcia 2388 placówek w 2021 roku i 1266 w 2022 roku. W statystykach nie uwzględniono lokalizacji bankomatów.

Według danych Bundesbanku najwięcej filii nadal posiadają kasy oszczędnościowe i banki landowe, łącznie miały 7104 placówki na koniec ubiegłego roku. Banki spółdzielcze, w tym sieci Volksbanku i Raiffeisenbanku, mają 6588 filii. Natomiast głównym powodem, dla którego całkowita liczba instytutów pieniężnych w Niemczech spadła w ubiegłym roku o 55 do 1403, były 52 fuzje, głównie w sektorze spółdzielczym.

(DPA/amp)