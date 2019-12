Niemcy: coraz mniej biednych, koniec mitu wschód-zachód

15,5 proc. Niemców żyje za mniej niż minimum socjalne – wynika z badania niemieckiego związku parytetowego. Nie można już mówić o tradycyjnym podziale biedny wschód – bogaty zachód, uważają autorzy.

W porównaniu do 2017 roku, w 2018 liczba osób żyjących za mniej niż minimum socjalne w Niemczech (ok. 1100 euro na osobę na miesiąc w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego) spadła o 0,3 pkt proc. To pierwszy spadek liczby ludności, którą dotyka bieda od 2014 roku i pierwszy o więcej niż 0,1 pkt proc. od 2006 roku.

Spadek biedy wśród migrantów

Po raz pierwszy znacznie spadła liczba biednych wśród cudzoziemców i osób pochodzenia imigranckiego. Spadek zawdzięczany jest głównie dobrym wynikom w Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii i Bawarii. Liczba biednych wzrosła natomiast w Brandenburgii, Hamburgu, Hesji, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii. Poziom osób dotkniętych biedą waha się od 11,7 proc. w Bawarii do 22.7 w Bremie.

Bezdomni stali się codziennością na ulicach niemieckich miast

Najbardziej narażeni na biedę są migranci, bezrobotni, samotni rodzice, rodziny wielodzietne i osoby z niskim wykształceniem.

Najgorzej w Zagłębiu Ruhry

Z badania wynika, że kraj pod względem biedy można podzielić na cztery regiony – a nie jak do tej pory się uznawało, na biedny wschód i bogaty zachód. Pierwszym z nich jest bogate południe kraju, gdzie poniżej minimum socjalnego żyje 11,8 proc. obywateli. Na wschodzie ten wskaźnik wynosi 17,5 proc. Następnie jest Północna Nadrenia-Westfalia, która ma 18 mln mieszkańców i poziom biedy 18,1 proc. Jak zauważają autorzy raportu, land w którym znajduje się m.in. zmagające się z deindustrializacją Zagłębie Ruhry, jest największym regionem z wysokim poziomem biedy i w perspektywie ostatnich 10 lat najgorzej radzącym sobie z biedą. W samym Zagłębiu, gdzie mieszka 5,8 mln ludzi, za mniej niż minimum egzystuje 21,1 proc. z nich. Pozostałe landy, tworzące pas w północno-zachodniej części kraju, mają wskaźnik na poziomie 15,9 proc.

Parytetowy Związek Socjalny „Der Paritaetische” rekomenduje do walki z biedą m.in. podwyższenie płacy minimalnej do 13 euro za godzinę, wprowadzenie bezpłatnych badań lekarskich, pensji minimalnej i poprawę świadczeń socjalnych.

Dw/jm