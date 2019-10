Niemcy coraz bogatsi. Problemem majątkowa nierówność

Niemcy posiadają coraz więcej, ale problemem jest duża nierówność społeczna – wynika z raportu Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką (DIW). Badanie pokazuje, że w 2017 roku statystyczny mieszkaniec Niemiec, w wieku wyższym niż 16 lat, dysponował majątkiem netto o wartości prawie 103 tysięcy euro. To o 22 procent więcej niż pięć lat wcześniej.

Badanie pokazuje, że mieszkańcy wschodnich landów Niemiec, tworzących w przeszłości NRD, nadal mają dużo mniejsze majątki niż ich zachodnioniemieccy rodacy. Średnio to 55 tys. euro na głowę. Na zachodzie 120 tys.

Zaniepokojenie ekspertów wzbudza jednak fakt utrzymującego się rozwarstwienia niemieckiego społeczeństwa. Okazuje się, że najbogatsze 10 procent mieszkańców ma swoim ręku ponad połowę całego bogactwa, podczas gdy biedniejsza część społeczeństwa ma zaledwie 1,3 procent ogólnego majątku.

Posiadacze nieruchomości mają się dobrze

Jeden z autorów raportu Markus Grabka zwraca uwagę, że nierówność majątkowa w Niemczech jest bardzo wysoka, także w porównaniu międzynarodowym. Jak dodaje, od 10 lat nic się w tej sprawie nie zmienia.

Z badanie wynika, że w szczególnie dobrej sytuacji są Niemcy z zachodu kraju posiadający nieruchomości. Generalnie osoby posiadające własną nieruchomość, dysponują dziesięciokrotnie wyższym majątkiem, niż osoby wynajmujące lokal.

Specjaliści z DIW sceptycznie podchodzą jednak do pomysłu wprowadzenia podatku od majątku. Ich zdaniem wcale nie przyczyni się to do zaprowadzenia równości. Jak czytamy w raporcie, podatek przełożyłby się co prawda na większe wpływy fiskalne, ale nie oznacza to wcale, że skorzystaliby na tym mniej zamożni mieszkańcy.

szym (afp)

