Niemcy coraz bardziej ufają Merkel

W ostatnich miesiącach potężnie wzrosło w Niemczech zaufanie do instytucji politycznych. Szczególnie Niemcy ufają prezydentowi i kanclerz. Według wyników aktualnego sondażu (Trendbarometer) przeprowadzonego przez instytut Forsa na zlecenie prywatnej stacji telewizyjnej RTL/ntv, 72 proc. Niemców ma „duże zaufanie“ do szefowej rządu Angeli Merkel. Jest to wzrost o 22 punktów procentowych w porównaniu do stycznia br.

Bardziej i to od lat mieszkańcy Niemiec ufają tylko prezydentowi. 76 proc. darzy Franka-Waltera Steinmeiera „dużym” lub „bardzo dużym” zaufaniem, co od początku roku jest wzrostem o trzy punkty procentowe.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier z żoną Elke Büdenbender na nabożeństwie w Berlinie

Największy przyrost zaufania odnotował jednak rząd federalny. Jego notowania wzrosły w miesiącach pandemii o 26 punktów procentowych do 60 procent. Tym samym rząd w Berlinie plasuje się w rankingu zaufania na trzecim miejscu.

Unia Europejska postrzegana nienajlepiej

Co najmniej o 9 punktów procentowych wzrosło też w Niemczech w koronakryzysie zaufanie do wszystkich instytucji politycznych. Ponad połowa ufa swoim burmistrzom i rządom landowym (po 58 proc.), przedstawicielom władz gminnych (57 proc.) i administracji miast (56 proc.). Zaufaniem cieszy się też Bundestag (54 proc.)

W oczach Niemców wydaje się nie sprawdzać w kryzysie tylko Unia Europejska – zaufanie do Brukseli zadeklarowało jedynie 37 proc. Niemców. Jest to o trzy punkty procentowe mniej niż przed wybuchem pandemii. UE znajduje się na czwartym miejscu na liście instytucji godnych obdarzenia ich zaufaniem.

(KNA/stas)