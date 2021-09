Niemcy coraz bardziej niepokoją się zmianami klimatycznymi

To wzrost o sześć punktów procentowych w porównaniu do wyników badania z lipca i najwyższy wynik od początku prowadzenia tych badań.

W internetowym badaniu „What worries the World” ("Co najbardziej martwi świat") co miesiąc ankietowani są mieszkańcy 28 krajów. Według badania nigdzie indziej ludzie nie są obecnie bardziej zaniepokojeni zmianami klimatycznymi niż w Niemczech.

Australia i Kanada (po 31 proc. zaniepokojonych zmianami klimatu) zajmują wspólnie drugie miejsce, wynika z danych. Polska, gdzie zmiany klimatyczne niepokoją 13 proc. mieszkańców, plasuje się na 15. miejscu w tym zestawieniu.

Koronawirus większym zmartwieniem

Według sondażu Niemcy bardziej martwią się tylko ubóstwem i nierównościami społecznymi (38 procent) oraz pandemią koronawirusa (37 procent). Z kolei w Polsce tylko 27 proc. ankietowanych jest zaniepokojonych COVID-19.

W ramach badania internetowego „What worries the World” przeprowadzono 19 010 wywiadów z dorosłymi w wieku od 16 bądź 18 lat (w zależności od kraju) do 74 lat, z czego po minimum 1000 osób było Polakami i Niemcami.

Według Ipsos dostęp do internetu jest wystarczająco wysoki w 16 z 28 badanych krajów, by można było uznać próby za reprezentatywne dla całej ludności danych państw.

DPA, ipsos.com/ moc