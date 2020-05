Niemcy: Co zrobić z dżihadystami, którzy powrócili do kraju?

MSW dysponuje informacjami świadczącymi o tym, że "ponad 100 niemieckich bojowników tzw. Państwa Islamskiego, którzy powrócili do kraju, uczestniczyło aktywnie w walkach w Syrii lub w Iraku, albo przeszło odpowiednie przeszkolenie wojskowe". Taką informację podał rzecznik niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w odpowiedzi na zapytanie Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA).

Niemieckie służby w akcji przeciwko dżihadystom

- Osoby te w dalszym ciągu są przedmiotem stałego zainteresowania policji oraz placówek wymiaru sprawiedliwości. W stosunku do nich prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, a liczba osób skazanych do tej pory wyraża się średnią liczbą dwucyfrową - dodał rzecznik MSW.

Syria: tajne więzienie dla członków tzw. Państwa Islamskiego

Z danych niemieckiego MSW wynika ponadto, że w ciągu ostatnich lat ponad 1600 islamistycznych ekstremistów udało się z Niemiec do Syrii albo do Iraku. Około jedna trzecia z nich powróciła tymczasem do Niemiec. Niemieckie służby bezpieczeństwa prowadzą wobec nich szeroko zakrojoną i skoordynowaną akcję, która niezależnie od toczących się przeciwko nim dochodzeń ma na celu ich deradykalizację i reintegrację w niemieckim społeczeństwie.

Ostrzeżenia przed powrotem tzw. Państwa Islamskiego

W lecie 2014 roku bojówki tzw. Państwa Islamskiego opanowały znaczną część północnego i wschodniego Iraku. Obszar, nad którym sprawowały kontrolę, rozciągał się także na część sąsiedniej Syrii, ogarniętej wojną domową. Miejscowym oddziałom wiernym rządowi oraz międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej pod przewodem USA udało się jednak stopniowo odbić zajęte przez nich terytorium. W marcu 2109 roku bojówki tzw. Państwa Islamskiego utraciły swój ostatni bastion we wschodniej Syrii.

W ubiegłych tygodniach pojawiły się jednak ponownie doniesienia o ich wzmożonej aktywności w obu państwach. Obserwatorzy ostrzegają w związku z tym przed nasileniem się terroru ze strony dżihadystycznych bojówek w Iraku i Syrii.