Niemcy. Co z przywilejami dla ozdrowieńców i zaszczepionych?

Dokument ten ma zostać przedstawiony w najbliższy poniedziałek na spotkaniu premierów krajów związkowych. Należy „zgodnie z aktualnymi danymi Instytutu Roberta Kocha wyjść z założenia, że osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy stanowią mniejsze ryzyko, jeśli chodzi o możliwość zakażenia innych osób, niż ci z negatywnym wynikiem testu antygenowego na obecność koronawirusa”. Z tego właśnie powodu należy uwzględnić ozdrowieńców i osoby zaszczepione, jeśli chodzi o stosowanie wyjątków i wprowadzenie ułatwień. Zgodnie z informacjami „Bilda” dokument jest jeszcze nam etapie konsultacji.

Delikatna kwestia

Według ministra zdrowia Niemiec Jensa Spahna (CDU) delikatną kwestią podczas dyskusji premierów landów będzie kwestia porozumienia się co do tego, które ograniczenia mają nie być obowiązujące dla osób zaszczepionych. Jedną z kwestii będzie to, „jak traktować zaszczepionych dwoma dawkami w porównaniu do tych, których wynik tekstu na obecność koronawirusa był negatywny?” Pełna ochronna poszczepienna mogłaby być traktowana tak samo, jak przypadki osób z negatywnym wynikiem testu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez polityka CDU w piątek (23.4.21) dotyczyłoby to chociażby zwolnienia z odbywania kwarantanny po kontakcie z osobą zarażoną czy reguł dotyczących podróżowania albo tych podczas stopniowego otwierania sklepów.

W piątek podano również, że na spotkanie premierów landów rząd przygotuje przegląd kwestii prawnych związanych z tym problemem. Ewentualne wdrożenie nowych zasad mógłby on przeprowadzić na podstawie nowego upoważnienia do wprowadzania rozporządzeń, które zostało zawarte w ustawie o ochronie przed zakażeniami. Do tego byłaby potrzebna zgoda Bundestagu i Bundesratu.

