Niemcy: Co trzeci pracownik będzie miał niską emeryturę

Co trzeci pracownik w Niemczech będzie pobierał po 45 latach pracy w pełnym wymiarze godzin emeryturę niższą niż 1300 euro brutto. Informację tę podają gazety grupy medialnej Funke, powołując się na odpowiedź Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych na zapytanie Partii Lewica w Bundestagu. Po odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego i opiekuńczego emerytom pozostanie ok. 1160 euro netto.

Jak wynika z odpowiedzi rządu, przy obecnym poziomie emerytur, aby otrzymać ustawową emeryturę w wysokości 1300 euro brutto, pracownik musi zarabiać co najmniej 2800 euro miesięcznie przed potrąceniami. Kto chciałby otrzymać emeryturę w wysokości 1500 euro, musi zarabiać co najmniej 3200 euro brutto miesięcznie, pracując na pełen etat. Z kolei, aby otrzymać 2500 euro brutto z ubezpieczenia emerytalnego, wymagane jest obecnie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości co najmniej 5350 euro.

Opozycja: „nie do przyjęcia”

Fakt, że jednej trzeciej pracowników grozi tylko niewielka emerytura po 45 latach pracy w pełnym wymiarze godzin, jest „nie do przyjęcia” – powiedział dziennikom Funke szef klubu poselskiego opozycyjnej partii Lewica, Dietmar Bartsch. Na wschodzie Niemiec dotyczy to co drugiej osoby. Dane rządu federalnego pokazują, „że wielu pracowników nie tylko zarabia za mało, ale również otrzymuje zbyt niską emeryturę za pracę swojego życia”.

Według partii Lewica podważa to zaufanie do ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, „jeśli po całym okresie aktywności zawodowej pozostaje jedynie kilkaset euro powyżej poziomu Hartz IV” – powiedział Bartsch, odnosząc się do świadczeń socjalnych nazywanych w Niemczech popularnie „Hartz IV”. Polityk Lewicy domaga się, aby poziom emerytur wzrósł co najmniej powyżej 50 procent.

Według raportu o ubezpieczeniach emerytalnych z 2021 r. poziom ten wynosił ostatnio 49,4 proc. Liczba ta przedstawia zależność między wysokością emerytury, jakiej można oczekiwać po 45 latach opłacania składek, a przeciętnym dochodem pracownika.

Coraz niższe świadczenia

W swojej odpowiedzi resort pracy zwrócił uwagę na fakt, że ocena danych liczbowych nie pozwala na bezpośrednie stwierdzenie poziomu zarobków w ciągu całego życia zawodowego. Wynika to z faktu, że w przyszłości może nastąpić wzrost wynagrodzeń, który nie mógł zostać uwzględniony w obecnym badaniu.

Ponadto rząd podkreślił, że „w zasadzie nie można wyciągać wniosków na temat poziomu życia w starszym wieku” na podstawie nabytych uprawnień emerytalnych, ponieważ należałoby uwzględnić inne dochody emerytalne poza ustawowym ubezpieczeniem emerytalnym.

Od lat pojawiają się w Niemczech ostrzeżenia, że poziom emerytur jest zagrożony ze względu na starzenie się społeczeństwa. Umowa koalicyjna obecnego rządu SPD, Zielonych i FDP przewiduje zabezpieczenie poziomu emerytur na poziomie 48 proc. Podwyższenie wieku emerytalnego jest jednak wykluczone. Po raz pierwszy ustawowe ubezpieczenie emerytalne ma być częściowo dofinansowane

(AFP/dom)

Obejrzyj wideo 04:21 Niemieccy emeryci ledwo wiążą koniec z końcem

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>